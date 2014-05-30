والد أجويرو: ابني سيكون سعيدا في برشلونة، ولكن ..

مدريد، (إفي): اعترف ليونيل ديل كاستيو والد النجم الأرجنتيني سرخيو أجويرو بأن نجله سيكون "سعيدا" إذا ما عاد للدوري الإسباني بقميص برشلونة، لكن ناديه الحالي مانشستر سيتي الإنجليزي سيجعل الأمر "مستحيلا".

وأوضح الأب في تصريحات لإذاعة (كوبي) الإسبانية "أجويرو سيسعد بالانتقال لبرشلونة ليلعب بجوار صديقه ميسي، لكن مان سيتي سيجعل انتقاله مستحيلا".

وذكرت تقارير صحفية أن برشلونة عرض على السيتي مبلغ 38 مليون يورو، غير أن بطل الدوري الإنجليزي لا يقبل بأقل من 100 مليون يورو نظير الاستغناء عن نجمه وهدافه الأول.

في المقابل دخل النادي الغريم ريال مدريد دائرة المفاوضات بعرض مبدأي يقدر بـ73 مليون يورو من أجل "كون" هداف أتلتيكو السابق.