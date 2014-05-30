عمرو زكي: عودتي للزمالك واردة

لا يستبعد عمرو زكي مهاجم الزمالك السابق عودته للفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، بعد استكمال برنامجه العلاجي من إصابة في القدم.

وحرص زكي على حضور مران الفريق تحت قيادة أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للفريق، وتبادلا حديثا وديا.

وقال زكي لـFilGoal.com: "أجدد تصريحاتي بأنني لن ألعب في مصر إلا للزمالك، فالزمالك هو بيتي والعودة إليه واردة".

وأوضح "دخلت في مفاوضات مع أيمن يونس عضو مجلس إدارة النادي السابق في ديسمبر، ولكن الظروف تغيرت بعد ذلك".

وتابع "علاقتي بمرتضى منصور رئيس النادي الحالي جيدة، فهو من أتى بي للفريق في 2006 وهو الأنسب للزمالك".

ويواصل زكي صاحب الـ31 عاما برنامجه العلاجي من إصابة في القدم تعرض لها، وكانت سببا في فسخ تعاقده مع الرجاء المغربي.

وأتم "سأعود للإمارات يوم السبت لاستكمال البرنامج التأهيلي، وأمامي حوالي شهرين قبل العودة للملاعب".