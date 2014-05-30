تقارير – بني ياس يسعى للتعاقد مع سامي الجابر

ذكرت تقارير صحفية سعودية أن بني ياس الإماراتي يسعى للتعاقد مع سامي الجابر المدير الفني السابق للهلال لتولي مسؤولية إدارة الفريق الموسم المقبل.

ورحل الجابر عن منصبه كمدرب للهلال السعودي ليحل بدلا منه الروماني رينتو ريجيكامف مدرب الذي قاد ستيوا بوخارست للقب الدوري في الموسم الماضي.

ولم ينجح الجابر في تجربته الأولى في عالم التدريب مع الهلال ليخرج الفريق خالي الوفاض من الألقاب للمرة الأولى منذ ستة مواسم.

وأشارت صحيفة "الوطن" السعودية أن بني ياس يسعى للتعاقد مع الجابر لخلافة المقال عدنان حمد.

وأفادت الصحيفة أن بني ياس يسعى لتجهيز عرض مالي ضخم للتعاقد مع الجابر.