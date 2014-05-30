الجارديان:فوز السيسي يعيد مصر لسابق عهدها

تناولت افتتاحية الجارديان البريطانية الانتخابات الرئاسية المصرية التي تشير نتائجها شبه النهائية غير الرسمية إلى فوز كاسح لوزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي.

واعتبر المقال أنه مع صعود “جنرال آخر” إلى سدة الحكم في مصر يعني عودتها إلى “سابق عهدها” بعد فترة من التقلبات والمخاوف والآمال منذ 2011.

وقالت الصحيفة ، إن الآمال التي سادت بعد إطاحة نظام مبارك في غمرة احتجاجات غير مسبوقة – ومنها الآمال في الديمقراطية نفسها وفي تسوية تاريخية بين التيارات الإسلامية والليبرالية والمحافظة سياسيا والتخلص من الدول الأمنية – قد تبددت حاليا.

وأضافت البريطانية قائلة ، ”لا يوجد سبب للشك في أن المشير المستقيل من الجيش يرى أنه يقوم بواجبه أو للشك في أنه على يقين من أن البلاد ستنزلق إلى وضع يتعذر إصلاحه من دون اليد القوية التي وعد بها”.

ومع ذلك ، أشارت الصحيفة إلى أن “السيسي لم ينجح في إقناع الناخبين بالذهاب إلى صناديق الاقتراع على الرغم منه أنه استفاد كثيرا من موارد حكومية، خصوصا في تمويل حملته، واعتمد على إعلام موال إلى حد كبير ، بحسب ما ذكرت.