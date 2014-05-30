“فالبوينا”: فرنسا يمكنها مفاجأة الجميع في كأس العالم

أكد ماتيو فالبوينا، مهاجم أولمبيك مارسيليا أن فرنسا قادرة على مفاجأة الجميع وتحقيق الفوز بكأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخها في مونديال البرازيل الذي ينطلق 12 يونيو المقبل .

كان فريق المدير الفنى ديديه ديشان قد صعد للنهائيات من خلال الفوز على أوكرانيا فى الملحق الأوروبي عقب احتلاله المركز الثانى فى مجموعته بعد اسبانيا حاملة اللقب.

وكان الفريق الفرنسى قد خرج مهانا فى نهائيات كأس العالم الماضية فى جنوب افريقيا من الدور الأول ، لكن فالبوينا أكد أن الفريق الحالى مصمم على التألق فى البطولة القادمة ومحو الذكرى السيئة لمشاركته فى مونديال جنوب افريقيا.

وقال فى تصريحات لصحيفة ليكيب – “الفوز بكأس العالم سيكون اسطورى ، هناك فرق أكثر استعدادا ، ولكننا نؤمن بأنه بوسعنا تحقيق ذلك ” .

وأضاف فالبوينا ” الفوز ببطولة المجموعة أمر في المتناول ، ولكننا نريد أن نمضى بعيدا لأقصى ما نستطيع وأن نضع الحماسة في قلوب مشجعينا ” .

يذكر أن فالبوينا خاض 32 مباراة بقميص فرنسا منذ أن خاض أول مباراة دولية عام 2010.