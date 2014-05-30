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بالفيديو …حزب النور ينتج فيلمًا لتوثيق جهوده فى دعم “السيسى” بالانتخابات الرئاسية

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بالفيديو …حزب النور ينتج فيلمًا لتوثيق جهوده فى دعم “السيسى” بالانتخابات الرئاسية بالفيديو …حزب النور ينتج فيلمًا لتوثيق جهوده فى دعم “السيسى” بالانتخابات الرئاسية

لقطةبعد من الفيلم

أنتجت اللجنة الإعلامية لحزب النور فيلمًا؛ لتوثيق جهود الحزب ومشاركته القوية في دعم وتأييد المشير عبد الفتاح في أيام الانتخابات الرئاسية الثلاثة بمحافظات الجمهورية.

ويظهر في الفيلم المشاركات الكثيفة والقوية للجان حزب النور النسائية في محافظات الجمهورية، وما قامت به قواعد الحزب من رجال ونساء وشباب من مساعدات للناخبين أمام اللجان من خلال تقديم خدمات “اعرف لجنتك”؛ للتيسير عليهم أثناء الإدلاء بأصواتهم والإسراع من عملية التصويت؛ لضمان أكبر نسبة مشاركة في الانتخابات الرئاسية.

كما يوضح الفيلم جانبًا من جهود قيادات وكوادر حزب النور بمحافظات الجمهورية في حملة دعم السيسي رئيسًا لمصر، كما يوضح بعض ما قام به الحزب من مسيرات؛ لحث المواطنين على النزول والتصويت في الانتخابات الرئاسية على مدار ساعات التصويت في أيامها الثلاثة، وكذلك نقل الناخبين وحشدهم بالسيارات إلى لجان التصويت في قرى ومراكز المحافظات.

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