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السفارة المصرية تحتفل بيوم أفريقيا فى المجر

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السفارة المصرية تحتفل بيوم أفريقيا فى المجر السفارة المصرية تحتفل بيوم أفريقيا فى المجر

شاركت السفارة المصرية ببودابست فى الاحتفال بيوم أفريقيا، الذى تم تنظيمه تحت رعاية الرئيس المجرى يانوش أدير، وافتتحه وزير الخارجية يانوش مارتونى وعدد من المسئولين السياسيين والدبلوماسيين وسفراء وقناصل الدول المعتمدين لدى المجر، وشاركت فيه عدد من السفارات والقنصليات الأفريقية ومن بينها الجزائر والمغرب وتونس وليبيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وإثيوبيا.

وتضمنت المشاركة المصرية فى الحفل معرضاً للتماثيل المصرية المصغرة وبعض الأعمال اليدوية والفنية، فضلاً عن عرض فيلم سياحى عن وتوزيع كتيبات للتعريف بمصر والترويج السياحى لها، كما قدمت شركة مصر للطيران تذكرة مجانية لزيارة مصر، وقد شهد المعرض المصرى إقبالا كبيرًا.

وشاركت السفارة كذلك بعدد من المأكولات الشعبية التى لاقت استحسانًا وإعجاب الحضور وعرض فنى للرقص الشرقى.

وتجدر الإشارة أن السفراء الأفارقة قاموا بتكريم ذكرى السفير الدكتور أشرف محسن، سفير مصر السابق فى المجر، ومن جانبه نوه وزير الخارجية المجرى مارتونى فى كلمته إلى الجهود التى بذلها الدبلوماسى المصرى من أجل تدعيم العلاقات ليست فقط الثنائية بين مصر والمجر وإنما الأفريقية المجرية كذلك، كما أعاد توجيه العزاء لأسرته ولمصر فى فقيدها الدبلوماسى.

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