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مسيرات متفرقة لجماعة الإخوان فى القليوبية

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مسيرات متفرقة لجماعة الإخوان فى القليوبية مسيرات متفرقة لجماعة الإخوان فى القليوبية

نظم عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالقليوبية مسيرات متفرقة انطلقت بعدد من مدن وقرى المحافظة اليوم الجمعة، للتنديد بالانتخابات الرئاسية والمطالبة بالإفراج عن المحبوسين من أعضاء الجماعة.

ونظم شباب الإخوان بقرية شبلنجة بمركز بنها، وقفة احتجاجية بمدخل القرية رافعين صور الرئيس المعزول، وانتقلت على الفور قوات الأمن وتم التعامل معهم وتفريقهم.

وفى مدينة الخانكة، خرج بعض أعضاء التنظيم بقرى أبوزعبل والقلج فى مسيرة وسط مشاركة نسائية كبيرة طافت شوارع القرى، ورفع المشاركون فيها صور الرئيس المعزول ولافتات تندد بالانتخابات وسط هتافات مناهضة للجيش والشرطة.

كما خرج عدد أعضاء الجماعة بقرية أجهور الكبرى مركز طوخ، فى مسيرة طافت عددا من شوارع القرية، وحمل المشاركون بها أعلام رابعة العدوية وصور الرئيس المعزول ولافتات تطالب بالإفراج عن المعتقلين من مركز طوخ.

من جانبها، كثفت الأجهزة الأمنية بالقليوبية تواجدها بالميادين والشوارع الرئيسية، فضلا عن توزيع تعزيزات عسكرية حول مبنى مديرية الأمن وديوان المحافظة والمنشآت الحيوية والأقسام الشرطية ومعسكرات الأمن والسجون، تحسبا لأية حالات طارئة قد تحدث خلال التظاهرات الجماعة.
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