جابر نصار: التعاقد مع جهاز الخدمة الوطنية بالجيش لتوريد التغذية للمدن

قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إنه تم التعاقد مع جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة لتوريد التغذية لكافة المدن التابعة للجامعة، سواء من تغذية جافة أو لحوم، لأن أسعار الجهاز أقل من سعر المورد الحالى للجامعة بـ10 جنيهات.

وأضاف نصار، فى تصريحات صحفية، أن مبالغ التغذية هذا العام ضخمة، وهو ما جعل مجلس الجامعة يعيد تقيم رسوم التغذية، بأن تكون 100 جنيه على كل طالب مقيم فى المدينة الجامعية.

وكان مجلس الجامعة، وافق على تعديل شروط التسكين بالمدن الجامعية التابعة للجامعة، التى تضمنت عدم قبول أى طالب من طلاب التحويلات من جامعات أخرى، وكذلك وافق المجلس على فصل التغذية عن رسوم الإقامة، أى أن الطالب لديه الحق فى السكن بـ65 جنيهًا هى رسوم الإقامة، أما التغذية فقد أقر المجلس رسومًا جديدة لها تقدر بـ100 جنيه، يدفعها الطالب شهريًا أو 25 جنيهًا كل أسبوع.