أخبار عاجلة

تغطية خاصة - وزير التجارة والصناعة: الرئيس الأمريكي وعد بمساندة مصر بشكل غير مسبوق -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مستوى التحكيم فى إفريقيا لابد من تدخلات لتحسين مستواه -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يوضح أهم ما يجب ان يتوفر فى وسائل الإعلام للقيام بدورها -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يقطع الشك ويوضح موقفه لنقل المقر الإفريقى من مصر -
بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان -
طبيبة تحذر : حقنة فولتارين واحدة قد تسبب الفشل الكلوي | المسكنات للأسف في مصر مثل «اللبان» وأغلب مرضانا بدايتهم كانت مسكّن للآلام -
موعد مزاد جمارك القاهرة 2017 على أكثر من 100 سيارة والشروط اللازمة للاشتراك -
لحظات إغلاق مطعم البرنس بإمبابة "مطعم البرنس" -
ميركل: انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيخلف أضرارًا -
وزير الصناعة: مساندة أمريكا لمصر غير مشروطة.. فتحنا صفحة جديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور محمد عساف لمعجبيه: لن تسمحوا لي بالزواج

Google+ Print
بالصور محمد عساف لمعجبيه: لن تسمحوا لي بالزواج بالصور محمد عساف لمعجبيه: لن تسمحوا لي بالزواج

الجمعة 30-05-2014 18:36

منذ لحظة وصول الفنان محمد عساف إلى فندق "تور حسان" كان في استقباله عند مدخل الفندق جمهوره الذي انتظره قبل ساعات من وصوله.
وقد أمضى عساف أكثر من ساعتين وهو يلتقط صوراً مع معجبيه الذين أتوا له بتذكار خاص من "الجيش العسافي" وقد شكرهم عساف على محبتهم.
وكان يتبادل معهم المزاح. وقد قال لـ"سيدتي نت" ممازحاً:" جمهوري لن يسمح لي في المستقبل باتخاذ خطوة الزواج" وضحك. فقالوا له:" نحن نسعد لسعادتك".
وقد قدمت له إحدى المعجبات من الجيش العسافي سلسلة من الفضة كتب عليها الجيش العسافي 442. وقد ألبسته إياها في معصمه وهي ترتجف. بعد التقاطه عدة صور مع جمهوره توجّه محمد عساف إلى غرفته. وقد اختار جناحاً سرّياً لا يعرف أحد موقعه في الطابق الأول رقمه 140. وهو جناح معزول لا يدركه إلا من كان يعرف موقعه وذلك لتمويه مكان إقامته.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي