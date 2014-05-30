بالصور محمد عساف لمعجبيه: لن تسمحوا لي بالزواج

منذ لحظة وصول الفنان محمد عساف إلى فندق "تور حسان" كان في استقباله عند مدخل الفندق جمهوره الذي انتظره قبل ساعات من وصوله.

وقد أمضى عساف أكثر من ساعتين وهو يلتقط صوراً مع معجبيه الذين أتوا له بتذكار خاص من "الجيش العسافي" وقد شكرهم عساف على محبتهم.

وكان يتبادل معهم المزاح. وقد قال لـ"سيدتي نت" ممازحاً:" جمهوري لن يسمح لي في المستقبل باتخاذ خطوة الزواج" وضحك. فقالوا له:" نحن نسعد لسعادتك".

وقد قدمت له إحدى المعجبات من الجيش العسافي سلسلة من الفضة كتب عليها الجيش العسافي 442. وقد ألبسته إياها في معصمه وهي ترتجف. بعد التقاطه عدة صور مع جمهوره توجّه محمد عساف إلى غرفته. وقد اختار جناحاً سرّياً لا يعرف أحد موقعه في الطابق الأول رقمه 140. وهو جناح معزول لا يدركه إلا من كان يعرف موقعه وذلك لتمويه مكان إقامته.

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