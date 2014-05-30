إنستغرام يُجبر ابنة بروس ويليس على التسوّق عارية

استطاع موقع "إنستغرام" أن يستفزّ Scout Willis، ابنة نجمي هوليوود Demi Moore وBruce Willis، فيجبرَها على التعرّي أثناء التسوّق للانتقام منه على "تويتر".

فقد نشرت الممثلة الشابة Scout ، البالغة من العمر 22 عاماً، صوراً عبر حسابها الخاصّ على "تويتر"، ظهرت خلالها وهي تتسوّق عارية الصدر في شوارع نيويورك، مرفقة بتعليقٍ، كتبت فيه: "إنّ هذا قانونيّ في نيويورك، وليس على إنستغرام. هذا ما لا يدعك إنستغرام تراه".

وذكرت الشابة أنّ الهدف من نشر هذه الصور هو الاحتجاج على سياسات "إنستغرام" الذي يُلغي حسابات الأعضاء الذين ينتهكون سياسته بنشر صور تُظهر صدور النساء العارية.

فقد ألغى الموقع نفسه حساب Scout ، لأنّها نشرت بعض الصور العارية التي وصفتها بـ"الفنية"، ما أدّى إلى فقدانها كلّ صورها التي لا تملك نسخاً منها، لدرجة أنها طلبت أن يُعطوها صورها فقط، من دون حسابها.

يُذكر أنّ القائمين على الموقع أصدروا بياناً أكّدوا فيه أنّ سياسة "إنستغرام" تتمثل في جعل الخدمة ممتعة وآمنة، في ظلّ خطوط إرشادية، تقصي بوضع قيود على المحتوى الخاص بالعري.