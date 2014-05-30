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كايتي برايس تتخطى أزمة خيانة زوجها بالتسوّق

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الجمعة 30-05-2014 19:01

لا تزال عارضة الأزياء البريطانية Katie Price تحاول تخطّي أزمتها النفسية، بعد أن علمت بخيانة زوجها Kieran Hayler لها مع صديقتها المقرّبة Jane Pountney.
ويبدو أنّ Price وجدت الحلّ الأمثل للترفيه عن نفسها في التسوّق، الذي لم يقتصر على بعض الألبسة والأحذية والحقائب، بل اشترتسيّارة فخمة جديدة من نوع Bentley، يبلغ سعرها حوالى الـ 167 ألف دولار أمريكي.
وكانت Katie قد أعلنت منذ فترة قصيرة أنّها حامل بـبنت، واعتبرت أنّ هذه الطفلة ستساعدها في تخطّي مشكلتها وتأسيس عائلة مثالية.
وفي الوقت الذي تحاول فيه Price تنظيم حياتها من أجل أطفالها ومولودتها المنتظرة، يسعى Kieran إلى كسب قلبها مجدداً ويجهد في محاولته إقناعها بمسامحته.
تجدر الإشارة إلى أن Katie و Kieran تزوّجا في كانون الثاني 2013.

 

 

 

 

 

 

 

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