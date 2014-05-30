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ليفربول يضم مهاجم ساوثهامبتون بـ4 ملايين إسترليني

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ليفربول يضم مهاجم ساوثهامبتون بـ4 ملايين إسترليني ليفربول يضم مهاجم ساوثهامبتون بـ4 ملايين إسترليني

لندن،(إفي): ذكرت تقارير إخبارية اليوم الجمعة أن ليفربول سيتتم الاثنين المقبل صفقة ضم ريكي لامبرت مهاجم ساوثامبتون، مقابل ما لا يقل عن أربعة ملايين جنيه استرليني، بعدما يتجاوز غدا الفحص الطبي.

ويشارك لامبرت (32 عاما) اليوم مع منتخب إنجلترا في ودية أمام بيرو بملعب ويمبلي، ومن المقرر أن يسافر غدا إلى مقاطعة ميرسيسايد شمال غربي إنجلترا للخضوع للفحص الطبي في أنفيلد، معقل ليفربول.

وذكرت وكالة (برس أسوسيشن) أن ليفربول سوف يدفع ما لا يقل عن أربعة ملايين استرليني مقابل ضم لامبرت وهو المبلغ المعرض للزيادة لاحقا وسط شائعات حول بلوغ قيمة الصفقة تسعة ملايين إسترليني.

وقد يتم تأكيد انتقال لامبرت، الذي بدأ مسيرته في فريق الناشئين بليفربول وتركه وهو في الـ15 من عمره، إلى الريدز الاثنين المقبل.

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