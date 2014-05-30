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كوكي: أتلتيكو مدريد هو بيتي وأنا سعيد في صفوفه

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كوكي: أتلتيكو مدريد هو بيتي وأنا سعيد في صفوفه كوكي: أتلتيكو مدريد هو بيتي وأنا سعيد في صفوفه

مدريد،(إفي): أكد لاعب الوسط خورخي ريسوريكسيون "كوكي" اليوم الجمعة أن ناديه الحالي أتلتيكو مدريد بمثابة بيت له وهو سعيد معه وسيظل في صفوفه إلى حين انتهاء تعاقده.

جاء ذلك ردا على ما تردد في بعض الصحف الإسبانية عن أن برشلونة على استعداد لدفع 60 مليون يورو من أجل الحصول على خدماته خلال موسم الانتقالات الصيفية.

وقال كوكي: "لدي عقد طويل الأمد مع أتلتيكو، وأنا سعيد جدا هنا. هذا هو بيتي. أنا فخور لأن أندية كبيرة تسعى لضمي ولكنني سعيد وأرغب في الاستمرار هنا. نحن سنخوض المونديال وآمل أن أكون في القائمة النهائية للمنتخب (الإسباني)، لذا لا أفكر حاليا سوى في هذا الأمر".

وأضاف أنه استيقظ هذا الصباح على نبأ رغبة برشلونة في التعاقد معه بمقابل مادي ضخم مما جعل المقربين منه يسألونه عن صحة هذا الأمر، ولكنه أكد على رغبته في البقاء مع "الروخيبلانكوس" الذي توج مؤخرا بلقب الليجا للمرة الأولى منذ 18 عاما.

ويرى كوكي أن هناك فرصة كبيرة أمامه للانضمام إلى قائمة الماتادور النهائية في مونديال البرازيل الذي سينطلق في 12 يونيو المقبل، بينما يرى أن فرصة دييجو كوستا لم تعد كبيرة نظرا لإصابته.

وحول إمكانية رحيل كوستا عن أتلتيكو مدريد رد كوكي بأن هذه المسألة معقدة "لقد قدمنا موسما رائعا وهناك الكثير من الأندية التي ترغب في ضم عدد من لاعبي أتلتيكو. على الجمهور أن يشعر بالفخر بنا، وسنرى ماذا سيحدث في المستقبل".

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