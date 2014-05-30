بالأرقام .. مسيرة 17 عام لفينجر مع أرسنال

يستعد أرسين فينجر لقضاء 3 سنوات أخري مع أرسنال، بعد 17 عام شهد العديد من الأرقام والبطولات للمدفعجية في عهد فينجر.

وأعلن نادي أرسنال اليوم الجمعه عن تجديد الفرنسي آرسين فينجر المدير الفني للفريق لعقده لمدة 3 سنوات تنتهي في 2017.

ونجح فينجر طوال مسيرتة مع أرسنال في تحقيق العديد من الألقاب بل وساهم في تغيير أسلوب لعب الكرة الإنجليزية بشكل كامل.

ويسرد FilGoal.com أرقام أرسين فينجر في 17 عاما مع أرسنال.

الدوري الإنجليزي

حقق فينجر لقب الدوري الإنجليزي 3 مرات مع أرسنال، أعوام 1997-98 و2001-02 ولقب "بلاهزيمة" عام 2003-2004.

وقاد أرسين المدفعجية في 676 لقاء، محققا الفوز في 392 والتعادل في 167 وخسر 117 لقاء.

كأس إنجلترا.

البطولة الأعرق في تاريخ الساحرة المستديرة، نجح فينجر في تحقيقها 5 مرات أولها 1998 وأخرها 2014، إلى جانب مواسم 2002، 2003،2005.

ولعب فينجر في الكأس 91 لقاء، فاز في 63 وخسر في 13 وتعادل في 15.

كأس الرابطة الإنجليزية.

تُوج فينجر بأربع ألقاب كأس رابطة أعوام 1998،1999،2002 و2004.

ولعب أرسنال تحت قيادة فينجر في كأس الرابطة بمسمياتها المختلفة، 67 لقاء فاز في 42 وخسر في 22 وحقق التعادل في 3 لقاءات فقط.

بطولات أوروبية

فشل فينجر طوال مسيرة الـ17 عام وحتي كتابة تلك الكلمات في تحقيق أى لقب أوروبي مع أرسنال على الرغم من وصوله إلى نهائي دوري الأبطال عام 2006، ونهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 2000.

وخاض فينجر 176 لقاء أوروبي محققا الفوز في 89 والتعادل في 40 والخسارة في 47 لقاء.

حقائق إجمالية.

* فينجر قاد أرسنال في 1010 لقاء في كافة البطولات، فاز في 586 لقاء وتعادل في 225 وخسر 199.

* سجل أرسنال تحت قيادة فينجر 1864 هدف ودخل مرماه 977.

* لعب تحت قيادة فينجر 188 لاعب.

* باتريك فييرا أكثر لاعب مشاركة مع أرسنال تحت قيادة فينجر، بـ402 لقاء من بينهم 9 فقط كإحتياطي.

* تيري هنري أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في عهد فينجر بـ228 هدف.

* طوال عهد أرسين فينجر لم يحتل أرسنال مركزا في الدوري أقل من المركز الرابع.