تشكيل لجنة من الأمانة العامة للعليا للانتخابات لإعادة فرز بطاقات اللجنة الفرعية برأس البر

قال المستشار الدكتور “عبد العزيز سالمان أمين” عام لجنة الانتخابات الرئاسية :”إنه فى إطار فحص اللجنة لجميع أعمال اللجان العامة والفرعية على مستوى الجمهورية دون التوقف على طعن من أى المرشحين تلاحظ أن محضر اللجنة الفرعية رقم (1) برأس البر لجنة عامة رقم (3) بمحافظة دمياط خطأ فى ستة أصوات”.

وأضاف سلمان أنه على الفور تم تشكيل لجنة من الأمانة العامة لإعادة فحص بطاقات الاقتراع باللجنة المذكورة، فقامت اللجنة بإحضار بطاقات الاقتراع لإعادة فرزها بمعرفة الأمانة العامة، ذلك أن لجنة الانتخابات الرئاسية تقوم بإعادة فحص كافة أوراق العملية الانتخابية لكافة اللجان دون توقف على تقديم طعن من أيا من المرشحين.