فالديراما نجم كولومبيا السابق: ممارسة اللاعبين للجنس يسعادهم في الأداء بالمونديال

صرح كارلوس فالديراما، نجم كولومبيا السابق بأن ممارسة اللاعبين يمكن أن يحسن مستوى أدائهم خلال مباريات كأس العالم القادمة في البرازيل .

وكان المدير الفنى لمنتخب المكسيك ميجيل هيريرا قد منع لاعبيه من ممارسة الجنس خلال البطولة ، وأكد أن اللاعبين ليسوا ذاهبين إلى حفل ويجب ان يكرسوا كل تركيزهم على الأداء داخل الملعب.

كما حث لويس فيليبى سكولارى المدير الفنى لمنتخب البرازيل لاعبيه بتجنب ممارسة الجنس خلال البطولة التي تبدأ في 12 من الشهر امقبل ، ورغم موافقة فالديراما على ضرورة تجنب اللاعبين للمخاطر الجسيدة ، لكنه يرى أن الاسترخاء يساعدهم على التألق في المباريات .

وقال فى تصريحات لصحيفة اوليه ” إذا مارسنا الجنس خلال بطولة كأس العالم ، لكنا قدمنا نتائج أفضل ، كان يمكن ان نسترخى عقب المباريات وخاصة عقب الهزائم ” .

يذكر أن فالديراما خاض 111 مباراة مع منتخب كولومبيا وشارك فى بطولات كأس العالم أعوام 1990 و1994 و1998.