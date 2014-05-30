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الطقس غدا في الإمارات

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الطقس غدا في الإمارات الطقس غدا في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل ان يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام ومغبرا أحيانا على بعض المناطق وغائما جزئيا على بعض المناطق الشرقية بعد الظهر وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا مثيرة لبعض الغبار على المناطق الداخلية وتزداد الرطوبة نسبيا ليلا على بعض المناطق الساحلية .

الرياح .. جنوبية غربية  10 - 24 كم/ساعة خلال الصباح والليل تتحول الى غربية - شمالية غربية 16 - 30 كم/ساعة خلال فترتي بعد الظهر والمساء بوجه عام .

البحر .. خفيف الى متوسط .. ويبلغ إرتفاع الموج ما بين قدم الى قدمين قرب الساحل ومن قدمين الى ثلاثة وأربعة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مستوى للمد عند الساعة الثالثة و 40 دقيقة مساء وأدنى مستوى للجزر عند الساعة الثامنة و 58 دقيقة صباحا وفي تمام الساعة الثامنة و 11 دقيقة مساء .

لمعرفة درجات الحرارة ونسب الرطوبة اضغط هنا
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