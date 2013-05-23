اللجنة الوزارية المعنية بسوريا تبلور موقفاً عربياً موحداً من "جنيف 2"

تعقد اللجنة الوزارية المعنية بالأزمة السورية اجتماعاً طارئاً لها ظهر اليوم برئاسة حمد بن جاسم رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطرى، وذلك لبلورة موقف عربى موحد تجاه المؤتمر الدولى "جنيف 2" لحل الأزمة السورية، والذى جاء بعد التفاهم الروسى الأمريكى الآخير حول ضرورة حل الأزمة بشكل سياسى.

وتضم اللجنة فى عضويتها قطر والجزائر والسودان ومصر وعُمان والعراق والأمين العام لجامعة الدول العربية وقد تحضر الكويت والإمارات والبحرين والسعودية، كما توقع مصدر بالجامعة العربية أن يشارك الأخضر الإبراهيمى المبعوث الممى والعربى المشترك فى الاجتماع لإطلاع الوزراء على آخر اتصالاته بشأن التحضير للمؤتمر.

ولفت المصدر إلى أن هناك تبايناً فى وجهات النظر العربية حول عقد هذا المؤتمر وكيفية تمثيل المعارضة والنظام السورى به وظهر هذا التباين خلال اجتمع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الذى تم عقده يوم الثلاثاء الماضى.

يأتى هذا فى حين ترى الجامعة العربية، أن هذا المؤتمر هو الحل الوحيد والفرصة الآخيره لحل الأزمة سياسياً، وترى ضرورة أن تعمل كل الأطراف على حل الأزمة وتهيئ الظروف للجلوس على طاولة مفاوضات واحدة.