حازم عبد العظيم: البرادعي والأسواني شوهوا مفهوم الوطنية عند الشباب

قال حازم عبد العظيم، مسئول لجنة الشباب بحملة السيسى، أنه حدث تشويه لمفاهيم الثورة والحرية والوطنية ، مؤكدا أن الثورة وسيلة وليست غاية، وأكد أن هناك شبه عبادة لثورة يناير، وأنه بمجرد أن تقول أن هناك مؤامرة كانت تحاك من الخلف، يتم اتهامك بأنك عميل تعمل على تشويه الثورة.

وأشار عبد العظيم، فى حواره، ببرنامج “الرئيس السابع” الذي يذاع على فضائية “التحرير”، أن هناك مفاهيم “بايظة” عند الشباب، بفضل سيطرة بعض السياسين، والأدباء، وأجهزة دولية ، مؤكدا أن الدكتور محمد البرادعى، والأديب علاء الأسوانى يلعبون دور كبير فى ذلك، وأضاف أن من يحاول من هؤلاء الشباب أن يراجع نفسه، يقومون سريعا بإستعادته وترهيبه من مفاهيم إعادة الدولة القديمة، ودولة مبارك.

وعلى صعيد آخر أكد عبد العظيم أن هناك فرق بين من يغير مواقفه بناء على معطيات ومستجدات، وبين من يغير مبادئه فيوصف بالنفاق، وأشار أن الإعلامى باسم يوسف يلعب دور كبير فى الخلط بينهم وهذا خداع مقصود وغير محترم، فعندما عرض فيديوهات للإعلامية “أمانى الخياط” كان هدفه أن يظهرها بأنها تتلون وتغير مبادئها.

وتعقيباً على خطاب حمدين صباحي، الأخير، قال عبد العظيم أن حديث صباحي عن انتهاكات وتلميحه بأن هناك “تزوير”، هي مزايدة من الشباب الموجودين حوله، مضيفاً “حمدين لو مقالش كدة الشباب الموجودين حوله هياكلوه وهيقلبوا الترابيزة عليه”، على حد قوله.

وطالب عبد العظيم، حمدين صباحى بتوجيه الشكر للقوات المسلحة والشرطة على تأمين الانتخابات، وحثه على فتح حوار وطنى بعيد عن الشعارات التي تستخدمها الجماعة “الإرهابية”.