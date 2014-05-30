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النائب العام يمنح جميع مستشاري النيابة العامة أجازة ة 3 أيام احتفالا بالانتخابات

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النائب العام يمنح جميع مستشاري النيابة العامة أجازة ة 3 أيام احتفالا بالانتخابات النائب العام يمنح جميع مستشاري النيابة العامة أجازة ة 3 أيام احتفالا بالانتخابات

النائب العام هشام بركات

أصدر النائب العام المستشار هشام بركات، قرارا بمنح جميع أعضاء النيابة العامة وموظفي النيابة العامة، أجازة 3أيام تقديرا لما بذل من مجهود خلال أيام الانتخابات التي أجريت على مدار 3أيام بعد قرار المد ليوم انتخابي ثالث.

وجاء في نص القرار الذي أصدره النائب العام، ” على نسخه منه، الأتي “النائب العام يتقدم بالشكر لجميع السادة أعضاء النيابة العامة والموظفين المشاركين في الإنجاز التاريخي الخاص بالانتخابات الرئاسية… ويثمن النائب العام الجهد الكبير الذي بذله الجميع، وما تحلوا به من سلوك منضبط، ورفعة وحسن خلق يليق بلنيابة العامة حال تأدية أعضائها الأمانة تجاه البلاد”.

وأضاف القرار “وتقديرا من النائب العام لهذا الجهد، قرر منح جميع أعضاء وموظفي النيابة العامة أجازة لمدة ثلاثة أيام،يتم القيام بها بالتناوب، على أن تبدأ من السبت 31 مايو 2014، وتنتهي خلال أسبوعين”.

 

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