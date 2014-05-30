حملة “السيسي” تنفي إدلائه بتصريحات لصحيفة ” الجريدة” الكويتية

نفت الحملة الرسمية للمشير عبد الفتاح السيسي، المرشح الرئاسي إدلائه بتصريحات لصحيفة “الجريدة ” الكويتية، والتي تم نشرها في عددها الصادر اليوم الجمعة وتناقلتها عنها الكثير من المواقع الالكترونية ووكالات الأنباء بدعوى أنها أول تصريحات للمشير بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وأكدت الحملة أن المشير عبد الفتاح السيسي لم يدل بتصريحات للجريدة المذكورة، وما تم تناوله يأتي في إطار عبارات وكلمات سابقة ذكرها المشير في لقاءات مختلفة مع كافة التيارات الفكرية والسياسية ورموز المجتمع خلال فترة الدعاية الانتخابية .

وأشارت الحملة إلى أنه بالرغم من أن التصريحات المنسوبة للمشير عبد الفتاح السيسي في الصحيفة المذكورة تحمل مضمونا إيجابيا، إلا أنها تمثل خروجا عن المهنية وقواعد العمل الصحفي المعمول بها في مختلف دول العالم وتصنف تحت مسمى ” الفبركة” الصحفية، واختلاق الأخبار والموضوعات، دون مراعاة لأبعاد المسؤولية السياسية والأخلاقية ، بدافع السبق أو الانفراد المزيف ، والاجتهاد في الاتجاه الخاطيء.

وناشدت الحملة الرسمية للمشير عبد الفتاح السيسى وسائل الإعلام المختلفة ضرورة الاحتكام إلى مواثيق الشرف الصحفي والقواعد المهنية المتبعة في نقل الاخبار والتصريحات والالتزام بالقواعد التي كفلها القانون في هذا الصدد ، خاصة وأن المرحلة المقبلة تحتاج من الجميع الاصطفاف الوطني، والمساهمة في بناء المجتمع، دون تصدير معلومات غير حقيقية إلى الرأى العام الداخلي والخارجي .

وحذرت الحملة من نقل تصريحات “مزيفة” ونسبها إلى المشير السيسي، حتى وإن كانت تحمل عبارات إيجابية أوكلمات ذكرها في مواقف ولقاءات سابقة ، وضرورة الالتزام بالإطار القانوني والأخلاقي للعمل الصحفي.