إصابة رقيب شرطة إثر اطلاق الإخوان الرصاص عليه بالقليوبية

أطلق مجهولين الرصاص على رقيب شرطة بمركز شبين القناطر، اثناء تواجده فى محل بقالة وقاموا باشعال النيران فى المحل وتمكن الاهالى من اطفاء الحريق ونقل المجنى عليه للمستشفى.

وتكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها للقبض على المتهمين واتهم المجنى عليه 7 من عناصر الاخوان باطلقلاق الرصاص عليه.

تم اخطار اللواء محمود يسرى مدير امن القليوبية بالواقعة ، وبالتحريات تبين اطلاق الرصاص على رقيب شرطة واشعال النيران فى محل بقاله وتبين اثناء تواجد المجنى عليه ويدعى وجدى محمود محمد شحاته 41 سنة من قوة مركز شرطة شبين القناطر بداخل محل بقالة خاص بزوجته بمنطقة الخانكه وحضر عدد من الأشخاص يستقلون 3 دراجات بخارية بدون لوحات معدنية ، وقاموا بإطلاق عدة أعيرة نارية تجاه المجنى عليه ، وإلقاء جركن بنزين مشتعل على المحل مما أدى إلى إصابة رقيب الشرطة بطلق نارى بالصدر وحروق شديدة بالذراعين والساقين وفرا الجناه هاربين.

وتمكن الأهالى من السيطرة على الحريق ونقل المجنى عليه للمسشتفى و بسؤال المجنى عليه إتهم 7 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى باطلاق الرصاص عليه وتمكنت قوات الامن من تحديديهم وجارى القبض عليهم وتولت النيابة التحقيق.