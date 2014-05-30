إعادة فتح طريق بنها السريع بعد أن قطعه أهالي احتجاجًا على خطف طفل

تمكنت أجهزة الامن بالقليوبية من إعادة الحركة الطريق الزراعي السريع ببنها عقب قيام أهالي قرية «نقباس» مركز بنها بقطعه احتجاجًا علي اختفاء أحد أطفال القرية مطالبين الأجهزة الأمنية بسرعة تحديد مصير الطفل والتحرك لإعادته.

ألقت قوات الأمن القبض على 14 شخصًا من المتجمهرين، وتولت النيابة التحقيق، ووجهت لهم تهم قطع طريق «بنها - القاهرة» الزراعي فى الاتجاهين، وتعطيل مصالح المواطنين، وتعريض وسائل النقل البري للخطر، وإحداث تلفيات في 3 سيارات رفض أصحابها تحرير محاضر.

تلقى اللواء محمود يسري، مدير الأمن، إخطارًا من العقيد مجدي راشد، مأمور قسم بنها، بقيام ما يزيد عن 200 شخص من قرية «نقباس» بقطع الطريق أمام السيارات والمارة احتجاجًا على خطف واختفاء طفل من أهالي القرية، مما تسبب في حدوث تكدسات مرورية بطريق «بنها - القاهرة» الزراعي من الاتجاهين.

انتقلت علي الفور قيادات الأمن والعميد أسامة عايش، رئيس مباحث المديرية، وقامت قوات الشرطة بتفريق المتظاهرين بعد إسداء النصح للمتجمهرين، وتم فتح الطريق و القبض على 14 شخصًا، وتحرر محضر رقم «2498» إداري قسم بنها وجاري التحقيق.