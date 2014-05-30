«القوى العاملة» بعد رفع مصر من «القائمة السوداء»: نحترم جميع الاتفاقيات الدولية

أكدت وزارة القوى العاملة والهجرة، احترامها لجميع الاتفاقيات والتوصيات الدولية، التي صدقت عليها مصر، والسعي من أجل تحقيق وتنفيذ تشريعات جديدة تحمي العامل المصري في المقام الأول.

وعلقت الوزارة فى بيان، الجمعة، عقب إعلان لجنة معايير العمل الدولية المنبثقة عن مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في جنيف، في دورته الحالية 103، رفع إدراج مصر من قائمة الملاحظات للدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، والمعروفة باسم «القائمة السوداء»، قائلة:«وفد مصر المشارك في أعمال الدورة نجح في رفع اسم مصر من قائمة الملاحظات التابعة لمنظمة العمل الدولية، فيما يتعلق بالاتفاقية 87 لسنة 1948، والخاصة بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والمصدق عليها عام »1957.

وأضافت: «مصر قدمت الكثير من المعلومات إلى اللجنة، حول مصداقيتها في عدم مخالفتها الاتفاقيات الدولية، والخطوات الجديدة التي تخطوها بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ومدى الظروف الداخلية التي تمت خلال هذه الفترة، حيث تم إصدار دستور جديد في 2013، أكد التزام الدولة بحقوق العمال، وبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، بالإضافة إلى حق الإضراب السلمي، وإنشاء النقابات والاتحادات، واستقلالها عن أي تدخل حكومي، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي».