تقرير - تشيلي تواجه مصر بنجم برشلونة .. وصديق صلاح والنني

أشارت تقارير تشيلية عن التشكيل المحتمل الذي سيدفع به جورج سامباولي المدير الفني لـ"لاروخا" في مواجهة منتخب مصر وديا ضمن تحضيراته لكأس العالم بالبرازيل 2014.

وذكرت صحيفة (لاتريسيرا) التشيلية أن التشكيل الأقرب لتشيلي سيضم سيقوده هجوميا أليكسيس سانشيز نجم برشلونة بجانب إدواردو فارجاس مهاجم فالنسيا.

وفي خط الوسط يدعمه مارسيلو دياز صديق محمد النني ومحمد صلاح في بازل.

ويأتي كلاوديو برافو في حراسة المرمى، وأمامه ثلاثة مدافعين جاري ميديل، ميكو ألبورنوز وفرانشيسكو سيلفا.

وسيكون الثنائي جونزالو خارا وماركوس جونزاليس هما الداعم لوسط ملعب تشيلي.

وسيلعب ألبورنوز على اليسار تعويضا للمصاب أوجينيو مينا، فيما يكون روخاس على الطرف الأخر، وربما يلجأ سامباولي مدرب تشيلي للدفع بسان بوسيجيور وماوريسيو إيسلا على الطرفين.

بينما في قلب الملعب يأتي فيليب جوتريز ومارسيلو دياز لاعب وسط بازل.

ويغيب أرتورو فيدال نجم يوفنتوس عن المواجهة بسبب الإصابة.

وفي الهجوم يأتي سانشيز وبجواره فارجاس، ومازال مدرب تشيلي لم يقرر بعد ما إذا كان سيدفع بتشارلز أرانجويز أم جورج فالديفيا معهما.