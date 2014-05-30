الرئيس الجزائر يهنئ السيسي بالنتائج الأولية لانتخابات الرئاسة

بعث الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، رسالة تهنئة إلى السيد عبد الفتاح السيسي، بمناسبة النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة التي تؤكد فوزه بالمنصب بنسبة كاسحة من الأصوات تجاوزت 90%.

وفيما يلي نص رسالة التهنئة التى تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منها عبر سفارة الجزائر بالقاهرة :” فخامة الرئيس وأخي العزيز، يطيب لي، إثرانتخابكم رئيسا لجمهورية مصر العربية الشقيقة، أن أتقدم إلى فخامتكم، باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، بخالص التهاني وأطيب التمنيات، سائلا الله جلت قدرته أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وينعم على الشعب المصري الشقيق باطراد التقدم والرفاه على يدكم بعونه وتوفيقه”.

لقد أثبت الشعب المصري ، بمشاركته في إنجاح الانتخاب الرئاسي وبوعيه وسلوكه الحضاري، إرادته القوية للمضي قدما في بناء مستقبله الواعد في كنف الأمن والاستقرار، بما يحقق تطلعاته في التقدم والازدهار.

واغتنم هذه المناسبة السعيدة، لأعرب لكم عن ارتياحنا للعلاقات المتميزة القائمة بين بلدينا الشقيقين، ولأؤكد لكم عزمنا الراسخ واستعدادنا للعمل معكم من أجل الارتقاء بعلاقات الأخوة والتعاون إلى أعلى المراتب انطلاقا من قناعتنا ببعدها الاستراتيجي وما تفرضه التحديات والرهانات المحدقة بنا.

إن وفاءنا لتاريخنا النضالي المشترك، ويقيننا بضرورة مواجهة التحديات المفروضة على منطقتنا العربية، يسوغان لنا التطلع بثقة عالية وإرادة قوية إلى تعاون وثيق مستمر، وإلى تكريس سنة التشاور والتنسيق بين بلدينا الشقيقين ، بما يحقق مصالحنا المشتركة ويخدم قضايانا العربية والإفريقية والإسلامية.

وإذ أجدد لكم تهانينا، أسأل الله العلي القدير أن يوفقكم في أداء مهامكم خدمة للشعب المصري الشقيق.

وتفضلوا ، فخامة الرئيس وأخي العزيز ، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.

ا.ش.ا