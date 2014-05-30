المرصد السوري لحقوق الإنسان: مقتل 1963 مدنيا بينهم 567 طفلا بحلب خلال 2014

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 1963 مدنيا، من بينهم 567 طفلا قتلوا في حلب شمال سوريا منذ مطلع العام الجاري، في وقت اندلعت اشتباكات بين مقاتلي المعارضة المسلحة والقوات الحكومية في ريف العاصمة دمشق.

وذكرت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية ، اليوم الجمعة ، إن المرصد أفاد بأن القتلى سقطوا في مناطق مختلفة من حلب نتيجة قصف بالمدفعية أو إلقاء القوات الحكومية براميل متفجرة على المدينة خلال الأشهر الخمسة الماضية.

ويشن الطيران السوري منذ منتصف ديسمبر الماضي، هجمات مكثفة على مناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة في مدينة حلب وريفها، ونددت منظمات دولية ودول بهذه الحملة.

ا.ش.ا