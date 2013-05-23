آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل شمال غزة

توغلت صباح اليوم، الخميس، جرافات إسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية شمال قطاع غزة، وسط إطلاق نار كثيف من أبراج المراقبة العسكرية الإسرائيلية.

وأفاد شهود عيان بأن "ستة جرافات إسرائيلية خرجت من موقع (أبو صفية) العسكرى التابع للاحتلال الإسرائيلى شمال شرق قطاع غزة وتوغلت لمسافة 200 متر داخل الأراضى الفلسطينية، وقامت بأعمال تجريف واسعة".

وقال شهود العيان، إن "أبراج المراقبة العسكرية الإسرائيلية كانت تطلق النار بكثافة أثناء عملية توغل الجرافات الإسرائيلية، ما أدى لهرب جميع المزارعين الفلسطينيين من الأراضى القريبة من موقع التوغل".

وأبرمت إسرائيل اتفاق وقف لإطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية بوساطة مصرية فى نوفمبر من العام الماضى 2012. وتضمن إلغاء المنطقة العازلة التى فرضتها إسرائيل، على طول الشريط الحدودى مع القطاع والسماح للمزارعين بدخولها وفلاحتها، لكن إسرائيل لم يلتزم بهذا البند من الاتفاق.

وتلتزم الفصائل الفلسطينية، بوقف إطلاق النار الموقع مع إسرائيل برعاية مصرية فى نوفمبر الماضى، لكن جماعات "جهادية" صغيرة تواصل بين الفينة والأخرى، إطلاق بعض الصواريخ على إسرائيل، رافضة الالتزام بالاتفاق.

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