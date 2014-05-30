محافظ الجيزة: تخصيص 8 آلاف فدان لإقامة منطقة استثمارية بطريق الواحات البحرية

قال الدكتور على عبدالرحمن، محافظ الجيزة، الجمعة، إن المحافظة تقوم حاليا بإعداد دراسة شاملة للمخطط الاستراتيجي للمنطقة الاستثمارية الجديدة بطريق الواحات البحرية على مساحة 8304 أفدنة، بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة القاهرة ومجموعة من الخبراء المتخصصين.

وأضاف «عبدالرحمن» أن الدراسات المبدئية تتوقع أن تصل تكلفة الأنشطة المستهدفة بالمنطقة الاستثمارية الجديدة إلى نحو 30 مليار جنيه على مدى 9 سنوات، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من الدراسة الاستراتيجية خلال 4 أشهر، حيث قامت الهيئة العامة للتخطيط العمراني بإسناد الدراسة إلى استشاري متخصص.

وأشار المحافظ إلى أن المنطقة الواعدة تتميز بموقع مهم مشجع على الاستثمار وقربها من أكبر منطقة صناعية على مستوى الجمهورية بمدينة 6 أكتوبر، إضافة إلى قربها من المطار الجديد والطلب الاستثماري المرتفع عليها ووفرة الأيدي العاملة.

جاء ذلك عقب الاجتماع الذى عقده عبدالرحمن لمناقشة المحاور الأساسية والاستراتيجية الخاصة بالمنطقة الجديدة بحضور اللواء أسامة شمعة نائب المحافظ، وعدد من خبراء التخطيط العمراني، وأساتذة الهندسة، وأعضاء المكتب الاستشاري المكلف بإعداد الدراسة، ومسئولي الاستثمار بالمحافظة، وعدد من رجال الصناعة والأعمال، والدكتور طارق عبداللطيف، أستاذ العمارة، والمهندس مجدى عبدالمنعم، رئيس جمعية المستثمرين بمدينة 6 أكتوبر، وعدد من المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة.

وأوضح محافظ الجيزة أن المنطقة تتميز بربطها بمحاور الحركة والنقل الإقليمية والقومية، وأن التوجه الجديد نحو التوسع الاستثماري في الصناعات التكنولوجيا المتقدمة والاقتصاديات المعرفية.

وأكد على أهمية دفع عجلة التنمية بالمحافظة عن طريق إقامة مناطق جذب استثمارية، مما يحقق تدعيم قاعدة اقتصادية مهمة للمنطقة وللمحافظة، وشدد على أن تنمية الجيزة تتم بالإدارة الرشيدة للأرض المتاحـة للاستثمـار وتوظيف ما لدينا من إمكانيات لتحقيق هذه المشروعات، وتلافي أي معوقات قد تؤثر على مسار التنمية المطلوبة.

ولفت المحافظ إلى أن المنطقة الجديدة، ستضم عددا من الأنشطة الاستثمارية المتكاملة بالاستفادة من المواد الخام المتاحة بالمنطقة والمراكز المالية، ويضم بنوكا وفنادق عالمية ومراكز مؤتمرات وفروع لشركات عالمية، بالإضافة إلى تجمع المعارض والتجارة بأنشطة مختلفة كمعارض عالمية ومراكز أعمال وأرض معارض دولية تعيد مصر كعاصمة للمعارض في إفريقيا والوطن العربي.

كما ستشمل المنطقة الاستثمارية بالواحات البحرية على منطقة للخدمات اللوجستية، تضم مولات تجارية ومحال ومعارض ومخازن وثلاجات، بالإضافة إلى إقامة تجمع من أكبر التجمعات العلمية والأكاديمية بالمنطقة يضم جامعات ومعاهد فنية ومدارس عالميه ومراكز بحثية، وتضم المنطقة الاستثمارية أيضاً تجمعاً رياضياً ترفيهياً تجارياً يتكون من تجمع للأنشطة الرياضية ومجمع استادات ومدارس رياضية وملاه ترفيهية وإسكان رياضي، كذلك ستضم المنطقة تجمعاً صحياً طبياً يشمل مستشفيات عامة ومستشفيات متخصصة ومراكز أبحاث ومعامل تحاليل ومراكز أشعة ومراكز ابتكار علمي.

وأشار «عبدالرحمن» إلى أن المحافظة كانت قد تقدمت منذ فترة للجهات المعنية بالمشروع، وأنه تمت الموافقة عليه من تلك الجهات في مقدمتها القوات المسلحة.