أخبار عاجلة

خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«الصحة» ترسل فريقا «وقائيًا» لأسوان بعد انتشار «الملاريا».. وارتفاع الإصابات لـ 6

  • مصر
  • 9
Google+ Print

قال الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن الوزارة أرسلت فريقا من قطاع الطب الوقائي إلى إحدى القرى التابعة لمركز إدفو بأسوان، لرصد حجم الوباء، بعد ظهور حالات مصابة بالملاريا في القرية.

وأضاف «قنديل»، في بيان للوازارة الصحة، الجمعة، أن عدد المصابين بالقرية ارتفع إلى 6 حالات، بينهم 3 تلقوا العلاج ينتظر خروجهم من المستشفى السبت، بعد تماثلهم للشفاء، والثلاثة الآخرين مازلوا يتلقون العلاج، مشيرًا إلى أن فريق الطب الوقائي أخذ عينات من المخالطين للمرضى، ووضعهم تحت الملاحظة لمدة 18 يومًا.

وذكر رئيس قطاع الطب الوقائي أن وزارة الصحة اتخذت إجراءات وقائية بالقرية، منها رش جدران المنازل بدهان طارد للناموس حتى لا ينقل العدوي بين الأهالي، وذلك بالتزامن مع رش جميع أماكن تواجد الباعوض البالغ لمنع انتقال العدوى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية