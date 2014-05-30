«الصحة» ترسل فريقا «وقائيًا» لأسوان بعد انتشار «الملاريا».. وارتفاع الإصابات لـ 6

قال الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن الوزارة أرسلت فريقا من قطاع الطب الوقائي إلى إحدى القرى التابعة لمركز إدفو بأسوان، لرصد حجم الوباء، بعد ظهور حالات مصابة بالملاريا في القرية.

وأضاف «قنديل»، في بيان للوازارة الصحة، الجمعة، أن عدد المصابين بالقرية ارتفع إلى 6 حالات، بينهم 3 تلقوا العلاج ينتظر خروجهم من المستشفى السبت، بعد تماثلهم للشفاء، والثلاثة الآخرين مازلوا يتلقون العلاج، مشيرًا إلى أن فريق الطب الوقائي أخذ عينات من المخالطين للمرضى، ووضعهم تحت الملاحظة لمدة 18 يومًا.

وذكر رئيس قطاع الطب الوقائي أن وزارة الصحة اتخذت إجراءات وقائية بالقرية، منها رش جدران المنازل بدهان طارد للناموس حتى لا ينقل العدوي بين الأهالي، وذلك بالتزامن مع رش جميع أماكن تواجد الباعوض البالغ لمنع انتقال العدوى.