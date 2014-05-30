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«حملة السيسي»: المشير لم يدلِ بتصريحات لـ«الجريدة».. والمنشور «فبركة»

  • مصر
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أصدرت حملة المرشح الرئاسي، عبدالفتاح ، بيانًا صحفيًا، الجمعة، أعلنت خلاله أن «المشير لم يدل بتصريحات لصحيفة الجريدة الكويتية»، معتبرة أن ما نشرته عنه «يصنف تحت مسمى (الفبركة) الصحفية».

وأوضحت «حملة السيسي» أنه «في إطار ما نشرته صحيفة (الجريدة) الكويتية في عددها الصادر، الجمعة، من تصريحات منسوبة للمشير، وتناقلتها عنها الكثير من المواقع الإلكترونية ووكالات الأنباء، بدعوى أنها أول تصريحات للمشير بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية نؤكد أنه لم يدل بتصريحات للجريدة المذكورة، وما تم تناوله يأتى في إطار عبارات وكلمات سابقة ذكرها المشير في لقاءات مختلفة مع كل التيارات الفكرية والسياسية ورموز المجتمع خلال فترة الدعاية الانتخابية»، حسب بيانها.

كانت «الجريدة» الكويتية نشرت، الجمعة، أن «السيسي قال إن لن تعود إلى الوراء، معلنًا مد يده إلى الجميع بعيدًا عن الصراعات والخلافات، واعتزامه العمل على «تهدئة الشباب واحتوائهم خلال الفترة المقبلة».

وعلقت «حملة السيسي»: «رغم أن التصريحات المنسوبة للمشير عبدالفتاح السيسي في الصحيفة المذكورة تحمل مضمونًا إيجابيًا، فإنها تمثل خروجًا عن المهنية وقواعد العمل الصحفي المعمول بها في مختلف دول العالم، وتصنف تحت مسمى (الفبركة) الصحفية، واختلاق الأخبار والموضوعات، دون مراعاة لأبعاد المسؤولية السياسية والأخلاقية، بدافع السبق أو الانفراد المزيف، والاجتهاد في الاتجاه الخاطئ».

وناشدت في بيانها وسائل الإعلام المختلفة «ضرورة الاحتكام إلى مواثيق الشرف الصحفي والقواعد المهنية المتبعة في نقل الأخبار والتصريحات، والالتزام بالقواعد، التي كفلها القانون في هذا الصدد، خاصة أن المرحلة المقبلة تحتاج من الجميع الاصطفاف الوطني، والمساهمة في بناء المجتمع، دون تصدير معلومات غير حقيقية إلى الرأي العام الداخلي والخارجي».

وحذّرت من «نقل تصريحات مزيفة ونسبها إلى المشير السيسي، حتى إن كانت تحمل عبارات إيجابية أو كلمات ذكرها في مواقف ولقاءات سابقة»، داعية إلى «ضرورة الالتزام بالإطار القانوني والأخلاقي للعمل الصحفي، الذي يقدم رسالة سامية إلى المجتمع مبنية على الحقائق والمعلومات الدقيقة».

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