أخبار عاجلة

خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

النيران تلتهم ” منحل ” بأسيوط‎ دون وقوع إصابات

Google+ Print
النيران تلتهم ” منحل ” بأسيوط‎ دون وقوع إصابات النيران تلتهم ” منحل ” بأسيوط‎ دون وقوع إصابات

صورة أرشيفية

نشب حريق بمنحل بقرية بني محمد الشهابية بمحافظة أسيوط، دون وقوع إصابات

تلقى اللواء طارق نصر، مدير أمن أسيوط، إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة ابنوب يفيد بنشوب حريق بمنحل بقرية بني محمد الشهابية .

بالانتقال والفحص تبين نشوبه بعدد من الصناديق الخشبية التي تحوي خلايا النحل على مساحة (8 قيراط).. ملك المدعو روماني ا.ع. 31 سنة سائق ومقيم المعابدة الشرقية وآخرين وتم السيطرة عليه وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية دون حدوث إصابات أو وفيات .

نجم عن الحريق احتراق محتويات المنحل بالكامل وقدرت التلفيات بحوالي ربعمائة ألف جنية، بسؤال ملاك المنحل رجحوا أن يكون سبب الحريق إلقاء أحد المارة لبقايا سيجارة مشتعلة أدت إلي نشوبه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا