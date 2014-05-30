النيران تلتهم ” منحل ” بأسيوط‎ دون وقوع إصابات

نشب حريق بمنحل بقرية بني محمد الشهابية بمحافظة أسيوط، دون وقوع إصابات

تلقى اللواء طارق نصر، مدير أمن أسيوط، إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة ابنوب يفيد بنشوب حريق بمنحل بقرية بني محمد الشهابية .

بالانتقال والفحص تبين نشوبه بعدد من الصناديق الخشبية التي تحوي خلايا النحل على مساحة (8 قيراط).. ملك المدعو روماني ا.ع. 31 سنة سائق ومقيم المعابدة الشرقية وآخرين وتم السيطرة عليه وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية دون حدوث إصابات أو وفيات .

نجم عن الحريق احتراق محتويات المنحل بالكامل وقدرت التلفيات بحوالي ربعمائة ألف جنية، بسؤال ملاك المنحل رجحوا أن يكون سبب الحريق إلقاء أحد المارة لبقايا سيجارة مشتعلة أدت إلي نشوبه.