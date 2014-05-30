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القبض على موظف يدير مسكنه لممارسة الدعارة و5 آخرين بالمنوفية

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القبض على موظف يدير مسكنه لممارسة الدعارة و5 آخرين بالمنوفية القبض على موظف يدير مسكنه لممارسة الدعارة و5 آخرين بالمنوفية

صورة أرشيفية

ألقت مباحث مديرية أمن المنوفية بمركز شبين الكوم القبض على موظف يدير مسكنه بقرية الماى مركز شبين الكوم للاعمال المنافية الاداب والدعارة وإستقطاب الرجال والسيدات من راغبى المتعة الحرام  و5 آخرين تصادف وجودهم بالشقة أثناء مداهمة قوات الشرطة للمكان.

تلقى اللواء سعيد ابو حمد مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد محمود سعد رئيس مباحث مركز شبين الكوم يفيد بورود معلومات عن قيام موظف يدعى ص ع مقيم قرية الماى بإدارة مسكنه لممارسة للاعمال المنافية الاداب والدعارة وإستقطاب الرجال والسيدات من راغبى المتعة الحرام وبتقنين الاجراءات تم مداهمة الشقة .

واسفرتعن القبض على كل من مالك الشقة المذكور و س م 30 سنة و ط ع 48 سنة و جليلة 33 سن و صفاء 36 سنة أثناء جلوسهم فى الشقة مرتدين ملابس داخلية دون مبرر او وجود صلة بينهم وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 6784 جنح شبين الكوم وتولت النيابة التحقيقات.

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