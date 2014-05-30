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منى واصف في العراق وتنفي إصابتها بالهاون

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منى واصف في العراق وتنفي إصابتها بالهاون منى واصف في العراق وتنفي إصابتها بالهاون

الجمعة 30-05-2014 16:19

نفت الفنّانة السّوريّة منى واصف إصابتها بقذيفة هاون في منطقة "المزرعة" في العاصمة السّوريّة دمشق، وأكّدت أنّها بخير.
وعلى الصّعيد الفنّي، سافرت واصف يوم الخميس إلى العراق، حيث تشارك في عضويّة لجنة تحكيم مهرجان "أربيل" السّينمائي، وستعود إلى دمشق حال انتهاء المهرجان.
ويشارك في لجنة تحكيم المهرجان إلى جانب واصف كل من الفنّان السّوري عابد فهد، إلى جانب الكاتب السّوري سامر رضوان، كذلك يشارك فيه عدد من الفنّانين والمخرجين العرب من من المغرب وتونس والعراق.
وستشتمل المشاركة في المهرجان على مسابقتين رسميّتين، واحدة للأفلام الروائية الطّويلة وأخرى للقصيرة، وتضم كلتاهما أفلاماً عربية وعالميّة، بينها المصري "فتاة المصنع" للمخرج محمد خان، والفيلم اللبناني "نسوان" للمخرج سام أندراوس، والأردني "الشراكسة" للمخرج محيي الدين قندور، والسوري "مريم " للمخرج باسل الخطيب
وعلى الصّعيد الدرامي، تطلّ واصف هذا العام بعملين جديدين، الأوّل بعنوان "الغربال" وهو مسلسل بيئة شاميّة، أمّا العمل الثاني فهو اجتماعي معاصر وهو "قلم حمرة" مع المخرج حاتم علي.

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