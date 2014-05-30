"سيدتي نت" في أيّام معرض Clerkenwell بلندن

هل ترغبين في استكشاف كلّ ما هو جديد في عالم الديكور والإطلاع على أبرز صيحات الموضة، في هذا المجال؟

رافقي "سيدتي نت" الذي حضر أيّام معرض Clerkenwell Design Week العالمي للديكور، ليطلعك على أهمّ المستجدات.

أُقيم هذا المعرض، أخيراً، في العاصمة البريطانية "لندن"، حيث قدّم آخر ما توصّلت إليه فنون الديكور والتصميمات الداخلية في عوالم الأثاث والإضاءة والمطابخ والحمّامات.وهذه هي المرّة الخامسة التي تحتضن فيها "لندن" هذا المعرض الذي شهد تزايداً في العارضين، إذ فاق عددهم في هذا العام الـ250 مصمّماً، من إنجلترا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والسويد، فيما فاق عدد دور التصميم الداخلي الـ60 داراً، من كبريات الشركات المصنّعة للأثاث و"الاكسسوار" المنزلي وفنون الصناعات اليدوية.

ويُمكن القول إنّ العودة إلى حقبة الخمسينيات والستينيات كانت هي الغالبة على التصميمات، مع لمسات معاصرة وحريّة كبيرة في اختيار الألوان.وقد عمد عدد من المصمّمين إلى استخدام الخامات الطبيعيّة الصديقة للبيئة، كما كان ثمّة تركيز كبير على الإضاءة التي شغلت حيّزاً كبيراً في المعرض.

موقع "سيدتي نت "حضر أيّام المعرض الثلاثة، التي أُقيمت في استوديوهات Clerkenwell في منطقة "أزلنغتون"، في الجزء الشمالي من "لندن"، وعاد إليك بهذه الاختيارات المنتقاة، التي ترسم خطوط الديكور لعام 2014، وتُقدّم الجديد والمبتكر في عالم التصميم الداخلي للبيوت والمكاتب والفضاءات الخارجيّة.

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