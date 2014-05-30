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حملة السيسى تنفى إدلائه بتصريح لجريدة كويتية بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية

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حملة السيسى تنفى إدلائه بتصريح لجريدة كويتية بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية حملة السيسى تنفى إدلائه بتصريح لجريدة كويتية بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية

المشير عبد الفتاح السيسى

نشرت الحملة الرسمية للمشير عبد الفتاح السيسى على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”،توضيحا حول ما نشرته صحيفة “الجريدة ” الكويتية فى عددها الصادر اليوم الجمعة من تصريحات منسوبة للمشير عبد الفتاح السيسى المرشح الرئاسى ، وتناقلتها عنها الكثير من المواقع الالكترونية ووكالات الأنباء ، بدعوى أنها أول تصريحات للمشير بعد فوزه فى الانتخابات الرئاسية.

وأكدت الحملة فى بيان لها أن المشير عبد الفتاح السيسى لم يدل بتصريحات للجريدة المذكورة ، وما تم تناوله يأتى فى إطار عبارات وكلمات سابقة ذكرها المشير فى لقاءات مختلفة مع كافة التيارات الفكرية والسياسية ورموز المجتمع خلال فترة الدعاية الانتخابية .
> وأضافت الحملة أنه على الرغم من أن التصريحات المنسوبة للمشير عبد الفتاح السيسى فى الصحيفة المذكورة تحمل مضمونا إيجابيا ، إلا أنها تمثل خروجا عن المهنية وقواعد العمل الصحفى المعمول بها فى مختلف دول العالم ، وتصنف تحت مسمى ” الفبركة ” الصحفية ، واختلاق الأخبار والموضوعات ، دون مراعاة لأبعاد المسئولية السياسية والأخلاقية ، بدافع السبق أو الانفراد المزيف ، والاجتهاد فى الاتجاه الخاطئ.

فيما ناشدت الحملة الرسمية للمشير عبد الفتاح السيسى وسائل الإعلام المختلفة ضرورة الاحتكام إلى مواثيق الشرف الصحفى والقواعد المهنية المتبعة فى نقل الاخبار والتصريحات ، والالتزام بالقواعد التى كفلها القانون فى هذا الصدد ، خاصة وأن المرحلة المقبلة تحتاج من الجميع الاصطفاف الوطنى ، والمساهمة فى بناء المجتمع ، دون تصدير معلومات غير حقيقية إلى الرأى العام الداخلى والخارجى .

رابعا : تحذر الحملة من نقل تصريحات ” مزيفة ” ونسبها إلى المشير السيسى ، حتى وإن كانت تحمل عبارات إيجابية أوكلمات ذكرها فى مواقف ولقاءات سابقة ، وضرورة الالتزام بالإطار القانونى والأخلاقى للعمل الصحفى ، الذى يقدم رسالة سامية إلى المجتمع ، مبنية على الحقائق والمعلومات الدقيقية .

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