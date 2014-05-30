حملة السيسى تنفى إدلائه بتصريح لجريدة كويتية بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية

نشرت الحملة الرسمية للمشير عبد الفتاح السيسى على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”،توضيحا حول ما نشرته صحيفة “الجريدة ” الكويتية فى عددها الصادر اليوم الجمعة من تصريحات منسوبة للمشير عبد الفتاح السيسى المرشح الرئاسى ، وتناقلتها عنها الكثير من المواقع الالكترونية ووكالات الأنباء ، بدعوى أنها أول تصريحات للمشير بعد فوزه فى الانتخابات الرئاسية.

وأكدت الحملة فى بيان لها أن المشير عبد الفتاح السيسى لم يدل بتصريحات للجريدة المذكورة ، وما تم تناوله يأتى فى إطار عبارات وكلمات سابقة ذكرها المشير فى لقاءات مختلفة مع كافة التيارات الفكرية والسياسية ورموز المجتمع خلال فترة الدعاية الانتخابية .

> وأضافت الحملة أنه على الرغم من أن التصريحات المنسوبة للمشير عبد الفتاح السيسى فى الصحيفة المذكورة تحمل مضمونا إيجابيا ، إلا أنها تمثل خروجا عن المهنية وقواعد العمل الصحفى المعمول بها فى مختلف دول العالم ، وتصنف تحت مسمى ” الفبركة ” الصحفية ، واختلاق الأخبار والموضوعات ، دون مراعاة لأبعاد المسئولية السياسية والأخلاقية ، بدافع السبق أو الانفراد المزيف ، والاجتهاد فى الاتجاه الخاطئ.

فيما ناشدت الحملة الرسمية للمشير عبد الفتاح السيسى وسائل الإعلام المختلفة ضرورة الاحتكام إلى مواثيق الشرف الصحفى والقواعد المهنية المتبعة فى نقل الاخبار والتصريحات ، والالتزام بالقواعد التى كفلها القانون فى هذا الصدد ، خاصة وأن المرحلة المقبلة تحتاج من الجميع الاصطفاف الوطنى ، والمساهمة فى بناء المجتمع ، دون تصدير معلومات غير حقيقية إلى الرأى العام الداخلى والخارجى .

رابعا : تحذر الحملة من نقل تصريحات ” مزيفة ” ونسبها إلى المشير السيسى ، حتى وإن كانت تحمل عبارات إيجابية أوكلمات ذكرها فى مواقف ولقاءات سابقة ، وضرورة الالتزام بالإطار القانونى والأخلاقى للعمل الصحفى ، الذى يقدم رسالة سامية إلى المجتمع ، مبنية على الحقائق والمعلومات الدقيقية .