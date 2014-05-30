أخبار عاجلة

خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

النور والتجمع يبدأون الاستعداد للانتخابات البرلمانية بالسويس

Google+ Print
النور والتجمع يبدأون الاستعداد للانتخابات البرلمانية بالسويس النور والتجمع يبدأون الاستعداد للانتخابات البرلمانية بالسويس


> بدأت القوي السياسية الأحزاب بمحافظة السويس فى الاستعداد للانتخابات البرلمانية ، حيث بدأ قيادات وأعضاء الأحزاب وفي مقدمتهم النور والتجمع والمؤتمر فى الاستعداد لمارثون انتخابات مجلس الشعب والذى ينتظر أن يكون الأقوي فى ظل رئيس جديد وحكومة جديدة.

كشف مصدر مسئول بحزب المؤتمر أنهم يستعدون حاليا لتجهيز مرشحهم فى الانتخابات القادمة والذى سيكون بالتنسيق مع حزب المصريين الأحرار والتجمع بناء على الاتفاق والتنسيق الذى تم منذ أسابيع بين الاحزاب الثلاثة بالامانات المركزية بالقاهرة لخوض الانتخابات لبرلمانية القادمة بقائمة موحدة .

على جانب أخر استقر حزب التجمع بشكل نهائي على خوض عبد الحميد كمال الانتخابات القادمة كمرشح للحزب بشكل رسمي وحتي الان يتم دراسة الموقف بخوض التجمع بقائمة مع حزب المؤتمر والمصريين الاحرار أو خوض الانتخابات بشكل فردي مع التنسيق مع كافة الاحزاب والقوي السياسية .

قال مصدر مسئول بحزب النور أن الامانة العامة للحزب بالسويس بدأت فى الاستعداد لخوض الانتخابات القادمة ولكنهم لم يستقروا بشكل نهائي على نسبة مشاركتهم على جميع المقاعد والقائمة أو بنسبة محددة ، موضحا أن الامر قيد الدراسة ولكنهم يستعدون لخضو الانتخابات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا