النور والتجمع يبدأون الاستعداد للانتخابات البرلمانية بالسويس



> بدأت القوي السياسية الأحزاب بمحافظة السويس فى الاستعداد للانتخابات البرلمانية ، حيث بدأ قيادات وأعضاء الأحزاب وفي مقدمتهم النور والتجمع والمؤتمر فى الاستعداد لمارثون انتخابات مجلس الشعب والذى ينتظر أن يكون الأقوي فى ظل رئيس جديد وحكومة جديدة.

كشف مصدر مسئول بحزب المؤتمر أنهم يستعدون حاليا لتجهيز مرشحهم فى الانتخابات القادمة والذى سيكون بالتنسيق مع حزب المصريين الأحرار والتجمع بناء على الاتفاق والتنسيق الذى تم منذ أسابيع بين الاحزاب الثلاثة بالامانات المركزية بالقاهرة لخوض الانتخابات لبرلمانية القادمة بقائمة موحدة .

على جانب أخر استقر حزب التجمع بشكل نهائي على خوض عبد الحميد كمال الانتخابات القادمة كمرشح للحزب بشكل رسمي وحتي الان يتم دراسة الموقف بخوض التجمع بقائمة مع حزب المؤتمر والمصريين الاحرار أو خوض الانتخابات بشكل فردي مع التنسيق مع كافة الاحزاب والقوي السياسية .

قال مصدر مسئول بحزب النور أن الامانة العامة للحزب بالسويس بدأت فى الاستعداد لخوض الانتخابات القادمة ولكنهم لم يستقروا بشكل نهائي على نسبة مشاركتهم على جميع المقاعد والقائمة أو بنسبة محددة ، موضحا أن الامر قيد الدراسة ولكنهم يستعدون لخضو الانتخابات.