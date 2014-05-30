بالصور .. مسيرة إخوانية بمنطقة الوليدية بأسيوط احتجاجا على انتخابات الرئاسة

خرجت، قبل قليل، مسيرة لأنصار جماعة الإخوان بمنطقة الوليدية بمدينة أسيوط احتجاجا على انتخابات رئاسة الجمهورية مرددين هتافات بشرعية الرئيس المعزول محمد مرسي

كانت المسيرة خرجت من مسجد عاشور بمنطقة الوليدية رافعين شارات رابعة العدوية في مقدمتهم مكبرات الصوت، مرددين هتافات مناهضة للجيش والشرطة والمشير عبد الفتاح السيسي .

وردد المتظاهرون هتافات “الدكتور مرسي .. رئيسي “،” مرسي رئيس ومعاه شرعية “، ومن جهتها عززت قوات الأمن من تواجدها بمنطقة ميدان أسماء الله الحسنى وبجوار قناطر أسيوط تحسبا لخروج مسيرة الإخوان إلى الميادين العامة .