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“المنوفية” خالية من مسيرات الإخوان واحتفالات الانتخابات الرئاسية

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“المنوفية” خالية من مسيرات الإخوان واحتفالات الانتخابات الرئاسية “المنوفية” خالية من مسيرات الإخوان واحتفالات الانتخابات الرئاسية

مدير أمن المنوفية

سادت حالة من الهدوء مراكز محافظة المنوفية اليوم عقب صلاة الجمعة و خلت شوارع وميادين المحافظة من مظاهرات الاحتفال بفوز المرشح عبد الفتاح السيسى بالانتخابات الرئاسية أو المسيرات المعارضة التى إعتادت عليها جماعة الاخوان كل جمعة .

وأكد اللواء سعيد ابو حمد مدير أمن المنوفية أن المحافظة لم تشهد اى مظاهرات سواء مؤيدة او معارضة مشيرا إلى خروج العشرات من جانب جماعة الإخوان مساء أمس بمدينة السادات أحد اهم معاقل جماعة الإخوان وتم إنهاء المسيرة قبل وصول قوات الأمن .

ويحتفل مساء اليوم العشرات من أهالى مركز منوف بفوز المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بميدان بنك وخروج سيارات بمكبرات الصوت تدعو الأهالى للخروج والمشاركة فى الاحتفالية التى دعت لها جمعية مصر بلدنا بمنوف.

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