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النيابة تأمر بتحريات الأمن الوطنى حول انفجار قنبلة منشأة ناصر

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النيابة تأمر بتحريات الأمن الوطنى حول انفجار قنبلة منشأة ناصر النيابة تأمر بتحريات الأمن الوطنى حول انفجار قنبلة منشأة ناصر


> أمرت نيابة غرب القاهرة الكلية بسرعة تحريات جهاز الأمن الوطنى حول انفجار قنبلة منشأة ناصر ومصرع حاملها ، وتكليف المعمل الجنائي بفحص مكونات العبوة وإعداد تقرير بشأنها.

كان أكد اللواء علاء عبد الظاهر مدير ادارة المفرقعات بالقاهرة أن قنبلة بدائية الصنع انفجرت فى شخص إخوانى وكان يقود دراجة بخارية .

وأضاف عبد الظاهر أن القنبلة انفجرت فى وجة الشخص أثناء قيادة الدراجة البخارية فى منشاه ناصر ، وأشار أن خبراء المفرقعات يقومون حاليا تمشيط محيط الانفجار وتم نقل المصاب إلى المستشفى حيث تعرض إلى إصابات خطيرة يصعب استجوابة حاليا .

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