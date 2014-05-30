أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السفير الإسرائيلى الجديد يصل القاهرة عقب انتهاء إجازته الأسبوعية

Google+ Print
السفير الإسرائيلى الجديد يصل القاهرة عقب انتهاء إجازته الأسبوعية السفير الإسرائيلى الجديد يصل القاهرة عقب انتهاء إجازته الأسبوعية

وصل مطار القاهرة الدولى ظهر اليوم الجمعة، السفير الإسرائيلى الجديد حاييم كرن، قادما من تل أبيب عقب انتهاء إجازته الأسبوعية فى إسرائيل.

وكان السفير الجديد قد تولى مهام عمله الجديد الأحد الماضى، خلفا ليعقوب أميتاى عقب انتهاء فترة عمله بالقاهرة الذى شغل المنصب منذ عام ٢٠١١.

وكانت لجنة التعيينات فى وزارة الخارجية بإسرائيل قد قررت تعيين سفيرا جديدا لها بالقاهرة الدبلوماسى حاييم كرن كان كرن، الذى كان يشغل منصب السفير الإسرائيلى لدى جنوب السودان، فيما كان يشغل العديد من المناصب فى وزارة الخارجية الإسرائيلية، وعمل أيضاً مديرا لدائرة الشرق الأوسط فى الوزارة، كما شغل مناصب عدة فى ممثليات إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية، وعمل فى نيبال وفى .

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي