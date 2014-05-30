السفير الإسرائيلى الجديد يصل القاهرة عقب انتهاء إجازته الأسبوعية

وصل مطار القاهرة الدولى ظهر اليوم الجمعة، السفير الإسرائيلى الجديد حاييم كرن، قادما من تل أبيب عقب انتهاء إجازته الأسبوعية فى إسرائيل.

وكان السفير الجديد قد تولى مهام عمله الجديد الأحد الماضى، خلفا ليعقوب أميتاى عقب انتهاء فترة عمله بالقاهرة الذى شغل المنصب منذ عام ٢٠١١.

وكانت لجنة التعيينات فى وزارة الخارجية بإسرائيل قد قررت تعيين سفيرا جديدا لها بالقاهرة الدبلوماسى حاييم كرن كان كرن، الذى كان يشغل منصب السفير الإسرائيلى لدى جنوب السودان، فيما كان يشغل العديد من المناصب فى وزارة الخارجية الإسرائيلية، وعمل أيضاً مديرا لدائرة الشرق الأوسط فى الوزارة، كما شغل مناصب عدة فى ممثليات إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية، وعمل فى نيبال وفى مصر.