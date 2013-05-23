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الخرطوم تؤكد حرصها على التوصل إلى حلول سلمية مع جوبا

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الخرطوم تؤكد حرصها على التوصل إلى حلول سلمية مع جوبا الخرطوم تؤكد حرصها على التوصل إلى حلول سلمية مع جوبا

نفت السودانية أن تكون قد طلبت من رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت طرد السودانيين الذين ينشطون فى مجال التجارة، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية على كرتى ورئيس جهاز الأمن والمخابرات عطا المولى الأسبوع الماضى إلى جوبا.

وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية رحمة الله محمد عثمان – فى تصريح لصحيفة "المجهر" اليوم - إن "زيارة كرتى ورئيس المخابرات، جاءت لحث حكومة جوبا على عدم إيواء ودعم الحركات المتمردة وطرح الحقائق أمام حكومة الجنوب".

وأكد رحمة الله رغبة وحرص حكومته على التوصل إلى حلول سلمية بين البلدين، قائلا إنه "إذا نفذت اتفاقيات التعاون بروح صادقة ستكون كفيلة بعودة العلاقات الإيجابية بينهما"، وأشار إلى أن عودة الثقة تحتاج إلى وقت. فى سياق متصل، كشف المتحدث باسم سفارة جنوب السودان جبريال دينق عن لقاء جمع بين وزير النفط السودانى عوض أحمد الجاز والسفير الجنوبى بالخرطوم ميان دوت تباحثا فيه حول ما رشح من أنباء تفيد بوجود إشكالات فنية تواجه ضخ النفط، وأوضح جبريال أن الجاز أكد وصول نفط الجنوب إلى الأراضى السودانية. وأشار المتحدث إلى زيارة سيقوم بها وزير النفط الجنوبى استيفن ديو داو فى وقت لاحق، اليوم، إلى الخرطوم بغرض التباحث مع وزير النفط السودانى حول الترتيبات النهائية لتدشين وصول نفط الجنوب وتذليل العقبات فى هذا الشأن إضافة إلى الترتيب لزيارة سلفاكير المرتقبة.
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مصر 365

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