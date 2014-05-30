القاضي عدلي منصور.. أول رئيس ينتخب خليفته ويخرج من قصر الرئاسة “سالمًا”

كتب: هاجر محمود

أيام معدودة ، ويترك الرئيس المؤقت عدلى منصور، قصر الرئاسة بالاتحادية، “سالماً” بعد 11 شهراً مدة توليه رئاسة لمصر، حيث قادته أقداره لتولي تلك المسؤولية خلال فترة فترة عصيبة عاشتها البلاد بعد انتهاء حكم الإخوان ، عمل خلالها على تقديم العديد من الانجازات، منها دستور مصر 2013 الذى تم الاستفتاء عليه فى يناير الماضى .

وأصدر عدلى منصور عدة قرارات خلال فترة رئاسته، ومنها تغيير يمين الطاعة الذي يؤديه أفراد القوات المسلحة مزيلاً منه عبارة “أن أكون مخلصاً لرئيس الجمهورية”.، في 26 فبراير، 2014، أصدر قراراً يشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع، وأن يكون هذا التعيين لفترتين رئاسيتين كاملتين، وقرارًا برفع قيمة راتب الرئيس من 12 ألف جنيه إلى 21 ألف جنيه ومثل ذلك لبدل التمثيل، ما يجعل مخصصات الرئيس 42 ألف جنيه شهريًا؛ علمًا أن هذه الزيادة لا تطبق عليه لكن على الرئيس القادم.

أول رئيس يجمع بين السلطات الثلاث «التنفيذية والتشريعية والقضائية»

المستشار عدلي صاحب الـ68 عامًا، يعتبر أول رئيس يجمع بين السلطات الثلاث، بعد حل مجلس الشورى و”السلطة التنفيذية” كرئيس للجمهورية ،ففى لحظة فارقة فى تاريخ مصر حلف عدلى منصور اليمين مرتين يوم 4 يوليو 2013، حيث أدى اليمين رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، وعقبها بدقائق، أدى يميناً آخر رئيساً لجمهورية مصر العربية في المحكمة الدستورية العليا.

أول رئيس «ينتخب خليفته»

أدلى الرئيس عدلى منصور كباقى المصريين بصوته فى الانتخابات الرئاسية التى أجريت فى 26و27 مايو الحالى، وتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسى وحمدين صباحى .

وأشارت المؤشرات الأولية لنتيجة الانتخابات إلى فوز المشير السيسى 92.81% ، مقابل 3.24% للمرشح المنافس حمدين صباحى .

وكان منصور قد أكد على المناخ السلمى والديمقراطى الذى عقدت فيه الانتخابات وحيادية مؤسسات الدولة، شاكرا فيه الجيش والشرطة والقضاء، على مجهودهم ومؤكدا فيه على أن المصريين “برهنوا على التوافق حول المستقبل” .

أول رئيس مصرى« يخرج سالما من قصر الرئاسة »

سبق عدلى منصور فى حكم مصر4 رؤساء، وهم محمد نجيب الذى قاد ثورة 23 يوليو 1952، وتولى رئاسة الجمهورية عام 1953، أقيل من جميع مناصبه في 14 نوفمبر 1954 ووضع تحت الإقامة الجبرية بضاحية المرج بفيلا زينب الوكيل حرم مصطفى النحاس، وجمال عبد الناصر الذى توفى في 28 سبتمبر 1970 عن عمر 52 عاما بعد 18 عاماً قضاها في رئاسة مصر، ومحمد أنور السادات الذى تعرض للاغتيال في 6 أكتوبر من عام 1981 في عرض عسكري كان يقام بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر، ومحمد حسنى مبارك الذى تم خلعه بعد قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير بعد توليه رئاسة مصر لمدة 30 عاماً ، والرئيس المعزول محمد مرسى الذى طالبت الجماهير بعزله فى ثورة 30يونيو .

أول رئيس «يتولى الحكم قادمًا من محراب العدالة وهو القضاء»

بخلاف سابقيه ذوى الخلفية العسكرية فى حكم مصر ، فهو أول قاض يتولى السلطة فى مصر ، حيث تخرج فى كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1970، وعُين مندوب مساعد بمجلس الدولة في نوفمبر 1970، وفي 1984 عين مستشاراً لمجلس الدولة، كما عين وكيلاً بمجلس الدولة في 1990 وانتدب للعمل مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراءخلال الفترة من نوفمبر 1990 إلى ديسمبر 1992.

وشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة في فبراير 1992، وفي ديسمبر 1992 عين نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في ديسمبر 1992، ومنها إلى رئاستها حيث شاءت الأقدار أن يتصادف ذلك مع عزل الرئيس السابق محمد مرسى، ليتولى المنصب «رئيس المحكمة» .

أول رئيس مصري« يحمل كأس العالم»

كان عدلي منصور، أول رئيس يحمل النسخة الأصلية من كأس العالم، وذلك خلال زيارة الكأس لقصر الاتحادية خلال جولتها بمصر استمرت 3 أيام، على الرغم من فشل مصر في التأهل لذات المسابقة منذ 23 عاماً، وتضاؤل فرصها في التأهل للمونديال المقبل بالبرازيل.

مجهودات عدلى منصور بالخارج

قام الرئيس بعدة زيارات لعدد من الدول منها الصين وأثينا، الدولة الأولى لعقد اتفاقيات تعاون مشترك معه على المستويين الصناعى والتجارى، أما زيارة أثينا والتى جاءت بعد إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور والاطمئنان على استقرار الأوضاع بعدها، فلم تستغرق سوى ساعات فقط، رافقه خلالها هشام زعزوع، وزير السياحة، ونبيل فهمى، وزير الخارجية، والتقى خلالها مع نظيره اليونانى للاتفاق على بعض النقاط التى من شأنها إعادة السياحة مرة أخرى إلى مصر بعد تأزمها على مدار ما يقرب من 3 أعوام منذ ثورة 25 يناير 2011.

مصير الرئيس الهادىء بعد انتهاء فترة حكمه

يتسائل الجميع عن مصير عدلى منصور من حيث العودة للمحكمة الدستورية غير طامح فى أكثر من ذلك، فهو لم يكن يطمح تولى منصب سياسى فى الدولة .

ومن جانبها ، قامت عدد من القوى الساسية بترشحيه رئيساً للبرلمان القادم بسبب شخصيته المتزنة، بالإضافة إلى خلفياته القانونية الكبيرة .

ومطالبات بتكريمه تقديراً لدوره

طالب الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي بإطلاق اسمه على ميدان رابعة العدوية، كما طالبت عدد من الحركات السياسية بتكريم المستشار عدلى منصور بمنحه قلادة النيل، اعترافاً بدوره التاريخى ، وأكدوا أنه سيبقى في كشوف الخالدين من أبناء الوطن العظام من البنائين والأبطال الذين تواكبوا على قيادته على مر التاريخ، لتوليه رئاسة الجمهورية في فترة من أصعب فترات الوطن، بشجاعة.