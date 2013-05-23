تعديل القانون الانتخابى وإصلاحات دستورية عاجلة فى إيطاليا

توصلت الحكومة الإيطالية مع ممثلى الأغلبية السياسية الداعمة لها فى البرلمان الإيطالى، إلى اتفاق على تعديل القانون الانتخابى، على أن يتم الانتهاء من "تصحيحات" على نظام التصويت الحالى، بالتزامن مع إطلاق مسيرة دستورية لإصلاحات حقيقية قبل نهاية الصيف شهر يوليو القادم.

وكانت الحكومة الإيطالية، قد نظمت اجتماعا حضره إضافة إلى رئيس الوزراء إنريكو ليتّا، ونائبه ووزير الداخلية آنجيلينو آلفانو، ووزيرى العلاقات مع البرلمان داريو فرانشيسكينى، والإصلاحات جايتانو كوالياريلو بمشاركة رؤساء كتل أحزاب الأغلبية الحاكمة فى مجلسى النواب والشيوخ.

وقال نائب رئيس الوزراء الإيطالى وأمين عام حزب "شعب الحريات" ليمين الوسط، آلفانو، إن عملية الإصلاحات يجب أن تكون "سريعة وفاعلة"، وكان قد طالب القوى السياسية فى وقت سابق، بالاتفاق سريعا على إجراء التعديلات على القانون الانتخابى، بشكل خاص.

وأوضح "أن الحكومة ستطالب البرلمان حسم الموقف فى نهاية الشهر الجارى، وبهذا سيطلق المسيرة التى تؤدى بالبلاد إلى امتلاك مؤسسات أكثر حداثة"، وأضاف "أن هناك توافقا قويا لإجراء مناقشات برلمانية تمكّن من التوصل إلى مخرج إيجابى بشأن الإصلاحات".