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بويول يحضر العرض الخاص لفيلم وثائقي عن حياته

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بويول يحضر العرض الخاص لفيلم وثائقي عن حياته بويول يحضر العرض الخاص لفيلم وثائقي عن حياته

مدريد،(إفي): حضر المدافع والقائد السابق لبرشلونة الإسباني كارليس بويول، العرض الخاص لفيلم وثائقي يسرد حياته ويحمل عنوان "أكثر من قائد".

أقيم العرض الليلة الماضية بحضور عدد من أبرز رموز الساحرة المستديرة في إسبانيا من بينهم فيسنتي ديل بوسكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، وإيكر كاسياس حارس مرمى ريال مدريد، ولويس إنريكي المدرب الجديد لفريق برشلونة.

ومن المقرر أن يتم العرض الأول لهذا الفيلم الوثائقي يوم الأربعاء المقبل على محطة (CANAL+ Liga) التليفزيونية، المسئولة عن إنتاج العمل.

ويتطرق الفيلم لمسيرة بويول الرياضية وهو الذي وصل إلى برشلونة شابا وظل في صفوفه حتى أصبح أفضل قائد في تاريخه كما أنه الأكثر حصدا للبطولات مع النادي الكتالوني (21 بطولة).

ويتضمن الفيلم شهادات المقربين من محيط بويول ويكشف الصعوبات التي واجهها مند صغره لكي يضمن مكانا له في صفوف ناشئي برشلونة وفيما بعد طوال طريقه لأن يصبح القائد الأبرز في تاريخ العملاق الكتالوني.

ومن المعروف أن كارليس بويول (36 عاما)، قد أعلن مؤخرا رحيله عن برشلونة بعد قضائه أكثر من 15 عاما في صفوفه، ولكنه لم يعلن عن وجهته المقبلة أو عزمه اعتزال اللعبة.

جاء هذا القرار بعد لعنة الإصابات المتلاحقة التي تعرض لها خلال الموسم المنصرم، والتي حرمته من المشاركة كأساسي مع الفريق.

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