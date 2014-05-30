كرويف: وضع برشلونة الحالي ' طبيعي ' ومشكلته الإدارة

مدريد،(إفي): تحدث أسطورة كرة القدم الهولندية السابق يوهان كرويف عن الوضع الحالي لفريق برشلونة واصفا إياه بـ"الأمر الطبيعي"، محملا مسئولية المشكلات التي تواجه الفريق للإدارة.

وقال كرويف في تصريحات لأحد برامج محطة (COPE) الإسبانية "الموسم كان مختلفا عن المواسم السابقة ولكن بالنظر لكل ما حدث خلال السنوات الأخيرة كان من الطبيعي ألا تسير الأمور على ما يرام".

وأضاف "بصورة عامة، دائما ما يتعلق الأمر بالإدارة. تاتا (خيراردو مارتينو) كان يبدو لي جيدا، ولكنه لم يستطع تشكيل فريق خاص به أو التعاقد مع لاعبين لأنه وصل متأخرا. فعل ما كان في وسعه. لا أستطيع تقييم كيفية قيادته للفريق لأنني لا أعرفها".

ويرى كرويف أن اختيار لويس إنريكي لخلافة مارتينو في تدريب برشلونة كان "موفقا" وقال "إنه شخص يحب الخط المستقيم والعمل وأتمنى أن يكون قويا بالقدر الكافي ليتخذ قراراته بنفسه".

واعتبر كرويف صافرات الاستهجان ضد نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي "غير مفهومة" وقال "ليو يجب أن يكون دائما العنصر الهام، فهذا منطقي. ولكن إذا لم تسر الأمور على ما يرام فإنه من المنطقي أيضا أن يصفر الجماهير لمن تقع على عاتقه المسئولية الأكبر وفي هذه الحالة هو لاعبهم الأفضل.أنا أيضا تعرضت للصافرات والتصفيق".

وأعرب كرويف أيضا عن تفهمه لتصريحات ميسي التي قال خلالها إنه مستعد للرحيل إذا لم يرغب به أحد، قائلا "كنت لأقول نفس الأمر. لديه 26 عاما فقط واعتبارا من الآن حياته ستختلف، فهو لم يعد طفلا يلعب كرة القدم وإنما رجل ناضج يجب أن يفيد ناديه. لم يمر بأفضل فتراته وتعرض للكثير من الإصابات ومن يحيطون به تغيروا عن الماضي".

ولا يعتقد كرويف أن برشلونة يحتاج لتغييرات كبيرة موضحا "دائما المشكلة كانت من أعلى، لقد قلت هذا بداية الموسم عندما وصل نيمار، ولا أقول هذا بسبب الفتى، فهو يتمتع بمهارات كبيرة ولكنني لا أعرف شخصا في الـ21 من عمره ولا يكون أمامه أشياء كثيرة ليتعلمها. عندما يتعرض لتقلبات في المستوى، على وكيل أعماله والنادي تقويمه. لقد جعلوا منه ضحية، مثل (أندريس) إنيستا وتشافي (هرنانديز) اللذين فازا بكل البطولات ويتقاضيان نصف راتب نيمار . هذا الأمر ناتج عن الإدارة السيئة من جانب من اتخذوا القرارات".

ومن ناحية أخرى، تحدث كرويف عن النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا التي توج بها ريال مدريد قائلا "لقد حالفه الحظ. لا يمكن أن تقول إنك أفضل فريق في أوروبا بسبب مباراة واحدة. شاهدت (بايرن) ميونخ يلعب بطريقة رائعة، ولكنه عندما واجه ريال مدريد (في نصف نهائي التشامبيونز) كانوا قد فازوا بالدوري وتراخوا".