القبض على 25 شخص فى تفريق 3 مسيرات لأنصار الإخوان بالإسكندرية

ألقت قوات الأمن باللإسكندرية القبض على ٢٥ من مثيرى الشغب فى تفريق ٣ مسيرات لأنصار الإخوان، وبحوزتهم شماريخ وألعاب نارية وأسلحة بيضاءوصور للرئيس المعزول.

وقال بيان صادر عن مديرية أمن الإسكندرية، اليوم الجمعة، إن المتابعة الأمنية رصدت قيام بعض ‏أنصار تنظيم الإخوان بتنظيم عده مسيرات فى منطقة شرق المدينة‏ ”المنتزه أول- المنتزه تاني – الرمل تاني “، عقب صباح اليوم الجمعة، مرددين هتافات معادية للقوات المسلحة و ‏الشرطة و معطليين للحركة المرورية و ‏المواصلات العامة و الخاصة، وعلى الفور تدخلت القوات الأمنيه المشتركة من الأقوال ‏الأمنية وتم تفريق المسيرات.

وأضاف البيان أن القوات تمكنت من ضبط 25 من جماعه الإخوان أثناء فرارهم من المسيرات وبحوزتهم منشورات و بوسترات للرئيس المعزول وبعض الشماريخ والألعاب الناريه والأسلحه البيضاء.