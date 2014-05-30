القبض على 25 شخص فى تفريق 3 مسيرات لأنصار الإخوان بالإسكندرية

ألقت قوات الأمن باللإسكندرية القبض على ٢٥ من مثيرى الشغب فى تفريق ٣ مسيرات لأنصار الإخوان، وبحوزتهم شماريخ وألعاب نارية وأسلحة بيضاءوصور للرئيس المعزول.
وقال بيان صادر عن مديرية أمن الإسكندرية، اليوم الجمعة، إن المتابعة الأمنية رصدت قيام بعض أنصار تنظيم الإخوان بتنظيم عده مسيرات فى منطقة شرق المدينة ”المنتزه أول- المنتزه تاني – الرمل تاني “، عقب صباح اليوم الجمعة، مرددين هتافات معادية للقوات المسلحة و الشرطة و معطليين للحركة المرورية و المواصلات العامة و الخاصة، وعلى الفور تدخلت القوات الأمنيه المشتركة من الأقوال الأمنية وتم تفريق المسيرات.
وأضاف البيان أن القوات تمكنت من ضبط 25 من جماعه الإخوان أثناء فرارهم من المسيرات وبحوزتهم منشورات و بوسترات للرئيس المعزول وبعض الشماريخ والألعاب الناريه والأسلحه البيضاء.