أخبار عاجلة

إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و٣٥ سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود» -
38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

بالصور| "العرّاف".. كوميديا تجمع عادل إمام وحسين فهمي وطلعت زكريا.. على MBC خلال رمضان

Google+ Print
بالصور| "العرّاف".. كوميديا تجمع عادل إمام وحسين فهمي وطلعت زكريا.. على MBC خلال رمضان بالصور| "العرّاف".. كوميديا تجمع عادل إمام وحسين فهمي وطلعت زكريا.. على MBC خلال رمضان

كتب : سهيلة حامد منذ 6 دقائق

مِن لواءٍ صارمٍ في مباحث الأموال العامة، لرجل أعمالٍ ثري في بور سعيد، إلى دكتور مشهور يمارس الطب بمدينة المنصورة، إلى سفيرٍ في وزارة الخارجية.. فمحامٍ قدير.. وتاجر أنتيكات مُحنّك.. فخبير تجميل معروف في بيروت.. بل وحتى عالِم فلكي وعرّاف ذائع الصيت في الخليج والعالم العربي... سلسلة من الشخصيات يحملنا عبرها عادل إمام من عالمٍ إلى آخر، ومن حالٍ إلى حال.. في مسلسل "العرّاف" الذي تعرضه MBC خلال شهر رمضان.

وحول اجتماع النجمين الكبيرين عادل إمام وحسين فهمي تحت إدارته الإخراجية، إلى جانب نجومٍ آخرين، قال رامي إمام: "يتميّز هذا العمل بكونه يُشكل عودة الفنان عادل إمام إلى التلفزيون، للعام الثاني على التوالي، مع عدد من النجوم الذين حقق معهم "ثنائيات ناجحة" في الماضي. فهو يجمع بين الأستاذين عادل إمام وحسين فهمي بعد تعاونهما في تجربة من أنجح الأعمال السينمائية وهي فيلم "اللعب مع الكبار" في عام 1991، أي أن عودتهما معاً اليوم تمثل اجتماعاً طال انتظاره لأكثر من 22 عاماً. كما يضم المسلسل نجمة فيلم "بخيت وعديلة": . فضلاً عن كونه يمثّل عودةً للعمل بين عادل إمام وطلعت زكريا،

وتابع رامي الإمام: "اعتبر نفسي مخرجاً محظوظاً بوجود نجوم حقّقوا نجاحات كبيرة لدى الجمهور وفي الوقت نفسه، أحمل عبء الحفاظ على هذا النجاح الذي جمعهم معاً اليوم في تجرية جديدة، أرجو لها أن تُمثّل عودة مَيمونة ومختلفة ومُحببة لدى الجمهور".

وحول ما يحمله رامي إمام في جعبته من مفاجآت تقنية على الصعيد الإخراجي، و"الخطة الإخراجية" التي يعتزم تقديمهما للمشاهدين في "العرّاف" ـ لا سيّما بعد تعامله المثمر مع عادل إمام في مسلسل "فرقة ناجي عطاالله" - قال رامي إمام: "غالباً ما يكون المخرج محكوماً بالسيناريو الذي بين يديه، ولعلّني محظوظٌ اليوم بترجمة سيناريو الكاتب المبدع يوسف معاطي إلى صورةٍ بصرية في مسلسل تلفزيوني سيكون مختلفاً كلياً، فهناك أولاً تنوّع في أماكن التصوير سواءً داخل ، من القاهرة والإسكندرية والاقصر وبورسعيد والمنصورة وغيرها، أو خارج مصر في العديد من الدول الأخرى، ومن ناحية أخرى، نحاول من خلال العمل تناول الأحداث الحاصلة في الحياة المصرية، قبل ثورة يناير وبعدها، في إطار كوميدي، ومن دون الخوض في التفاصيل أو التركيز على النواحي السياسية. وثالثاً، شكّلت رغبة عادل إمام في خوض تجربة تلفزيونية جديدة للعام الثاني على التوالي مفاجأة للجميع، وهو ما استدعى السعي إلى تقديم صورة عادل إمام بأسلوب مختلف وجديد، وهذا ما سيلمسه المُشاهد بشكلٍ جليٍّ في "العرّاف".

وحول عرض أعماله التلفزيونية الدرامية الثلاث التي قام بإخراجها عبر السنوات الماضية على شاشة MBC، قال رامي إمام: "أنا سعيد جداً بعرض أعمالي على MBC كونها تحقق أعلى نسبة مشاهدة وجماهيرية عربية." وختم رامي إمام بالتوجه إلى الجمهور العربي في كل مكان مُتمنياً أن ينال "العرّاف" إعجاب الملايين خصوصاً في ظل "مناخ عربي مريح" على حدّ وصفه.

جدير بالذكر أن قصة مسلسل "العرّاف" تدور حول شخصيات مُتعدّدة يتقمّصها "نصّاب محترف" بمواصفات عالمية، إن جاز التعبير.. لدرجةٍ تمكّنه من خداع الجميع بمَن فيهم أجهزة الأمن، والتملّص من الأفخاخ التي توضع له بدهاء، وتفادي جميع المطبّات، والتلاعب بعقول من يحيط به بمن فيهم زوجاته وأبنائه الذين يحاول لمّ شملهم.. لدرجةٍ بات معها أقرب المقّربين غير قادرٍ على معرفة هويّته واسمه الحقيقيّيْن الذيْن كان ربما هو شخصياً غير قادرٍ على تذكّرهما!

يضم العمل عدداً وافراً من نجوم الدراما والكوميديا المصرية، ومنهم: نهال عنبر، وعبد الرحمن أبو زهرة، وصفاء الطوخي، ريهام أيمن، ورشا المهدي، وشريف رمزي، وأحمد فلوكس، ومحمد عبدالحافظ، ومحمد الشقنقيري، وآخرين.. إلى جانب أبطال العمل عادل إمام وحسين فهمي وطلعت زكريا وشيرين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة

8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة