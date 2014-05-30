مقتل وإصابة 10 في حوداث متفرقة ببعقوبة

ذكرت الشرطة العراقية، الجمعة، أن عشرة أشخاص سقطوا ما بين قتيل وجريح في حوادث عنف متفرقة في مدينة بعقوبة، 57 كيلومترا شمال شرقي بغداد.

وابلغت المصادر أن مسلحين هاجموا نقطة تفتيش تابعة لعناصر الصحوة في قرية أعالي السدة، مما أسفر عن مقتل اثنين من عناصر الصحوة وإصابة ثالث بجروح.

واقتحم مسلحون منزلا في حي العرصة وسط المقدادية شمال شرقي بعقوبة، وأطلقوا النار على ثلاث نساء، مما أودى بحياتهن.

وانفجرت عبوة ناسفة زرعت على جانب الطريق المؤدية إلى قرية أبو كرمة شمال شرق بعقوبة لدى مرور حافلة صغيرة أسفرت عن مقتل مدني وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح.